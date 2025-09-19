Google Pixel 7 e 7 Pro, aumentano i casi di batterie gonfie

Negli ultimi giorni ci sono state diverse segnalazioni riguardanti i Google Pixel 7 e 7 Pro e il rigonfiamento delle rispettive batterie. Un fenomeno piuttosto preoccupante ma non così insolito, poiché non si tratta di un inconveniente nuovo nel mondo degli smartphone.

Le batterie al litio, infatti, possono rigonfiarsi quando subiscono stress termici, cicli di ricarica intensi o a causa di piccoli difetti di fabbricazione. Questo rigonfiamento compromette l’autonomia e la durata del dispositivo e rischia di danneggiare anche il display e la scocca, che con la pressione tendono a sollevarsi o deformarsi.

Quali sono i rischi concreti delle batterie rigonfiate nei Pixel 7 e 7 Pro

Il primo segnale evidente è spesso la cornice del display che si solleva leggermente o una sensazione di scocca “aperta” su un lato. In questi casi è fondamentale non ignorare la situazione: una batteria compromessa può diventare instabile e, in rari casi, perfino pericolosa. Oltre alla deformazione fisica, gli utenti potrebbero notare cali improvvisi di autonomia o spegnimenti anomali del telefono. Se la batteria si gonfia in modo evidente, l’utilizzo prolungato può causare danni permanenti ai componenti interni.

Cosa fare se si verificano problemi simili con la batteria

Chi dovesse riscontrare questo problema sul proprio Pixel 7 o 7 Pro dovrebbe interrompere immediatamente l’uso del dispositivo e rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato. Tentare di forzare la scocca per richiuderla o continuare a utilizzare lo smartphone in quelle condizioni può aggravare ulteriormente i la situazione. La sostituzione della batteria è in questi casi l’unica soluzione reale. In genere, i centri di assistenza provvedono a installare un modulo nuovo e a ripristinare l’integrità dello smartphone, riportandolo alle condizioni originali di sicurezza.

Resta da capire se il fenomeno riguardi solo un numero limitato di dispositivi o se si tratti di un difetto più diffuso. Per ora, l’attenzione è alta, e gli utenti dovrebbero controllare periodicamente lo stato della scocca e del display per accorgersi subito di eventuali anomalie. La speranza è che si tratti di casi isolati, ma la vicenda ricorda quanto sia importante la qualità dei componenti e la corretta gestione delle batterie, soprattutto su dispositivi premium come i Pixel.