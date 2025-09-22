Iliad batte TIM e Vodafone: 3 offerte fino a 300GB in 5G quasi gratis

Le offerte Iliad più interessanti sono spesso disponibili in coppia e in questo caso con un trittico da non dimenticare. Il provider più famoso d’Italia è tornato alla ribalta per battere la concorrenza facilmente, tutto grazie alle sue offerte della linea TOP aperte a più utenti. La differenza è che ora non è più possibile effettuare il cambio di piano in maniera gratuita, come precisato alcuni giorni fa proprio dal gestore.

Iliad Top 250 Plus e Top 150 Plus: i pacchetti più richiesti

La Top 250 Plus è una delle offerte di punta: per 9,99 € al mese mette a disposizione 250 giga in 5G e 25 giga utilizzabili in Europa. Minuti e SMS sono illimitati verso tutti, come da tradizione Iliad. Una scelta pensata per chi sfrutta la rete veloce per streaming, download pesanti e lavoro in mobilità.

Se poi avete intenzione di pagare ancora meno, non disperate in quanto c’è anche la Top 150 Plus: 150 giga in 4G e 20 giga per il roaming europeo al prezzo di 7,99 € al mese. Anche in questo caso, minuti e SMS non hanno limiti, rendendola una soluzione ideale per chi usa molto la connessione ma non ha necessariamente bisogno del 5G.

Iliad Top 300 Plus: il massimo dei giga

Chi desidera ancora più traffico dati può optare per la Top 300 Plus, che con 11,99 € al mese offre ben 300 giga in 5G. Una quantità di dati sufficiente anche per gli utenti più esigenti, che usano hotspot o lavorano da remoto.

Tutte e tre le offerte hanno una caratteristica fondamentale: il prezzo resta fisso per sempre, senza rimodulazioni. Inoltre, l’attivazione ha un costo unico di 9 €, comprensivo di SIM, da pagare solo al momento della sottoscrizione.

Con questa gamma, Iliad conferma il proprio approccio trasparente e competitivo, dando la possibilità a chi è già cliente di effettuare il cambio piano se l’offerta posseduta costa meno di quella scelta. Una strategia che rafforza il rapporto di fiducia con gli utenti e rende le tariffe stabili e convenienti nel tempo.