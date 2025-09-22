Amazon: prezzo INCREDIBILE per l’Apple iPhone 17 Pro

Amazon abbassa di molto la spesa finale per l’acquisto di Apple iPhone 17 Pro, il nuovissimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, pronto a fare la differenza in un mercato assolutamente ricco di opportunità di acquisto da parte dei tantissimi consumatori sul territorio nazionale.

Il prodotto è disponibile in tre colorazioni differenti (tra cui la bellissima arancione cosmico) con design unibody in alluminio, una parte frontale in ceramic shield 2, mentre posteriore in ceramic shield. I tagli di memoria effettivamente disponibili sono tre (256/512GB e 1TB, ma ricordiamo che non sono espandibili), raggiungendo nel complesso dimensioni e peso in linea con gli standard a cui oggi siamo abituati (150 x 71,9 x 8,75 millimetri con un peso di 204 grammi).

Il display è esattamente identico al fratello minore, si tratta di un Super Retina XDR, OLED all-screen da 6,3 pollici di diagonale con una risoluzione di 2622 x 1206 pixel a 460 ppi, che supporta comunque HDR, tecnologia ProMotion con refresh rate fino a 120Hz, ma anche always-on e dynamic island. Il processore non poteva che essere Apple A19, esa-core di ottima qualità sia nelle prestazioni che nell’efficienza energetica, mentre il comparto fotografico si ritrova a fronteggiare un sistema ProFusion da 48 megapixel: principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo da 48 megapixel, a cui si aggiunge un teleobiettivo 2x di qualità da 12 megapixel.

Amazon, che prezzo incredibile su Apple iPhone 17 Pro

Spesa davvero in linea con le aspettative per l’Apple iPhone 17 Pro, lo smartphone top di gamma dell’azienda di Cupertino per il 2025, è difatti acquistabile su Amazon con un investimento finale di 1339 euro. Lo potete ordinare qui, ricordando che comunque tutte le colorazioni son disponibili allo stesso prezzo, considerando la variante da 256GB.