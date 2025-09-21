Samsung Galaxy Tab A11 arriva sul sito Samsung

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ha scelto la via del lancio silenzioso per il suo nuovo tablet entry-level. Il Galaxy Tab A11 è infatti comparso direttamente sul sito ufficiale di Samsung negli Emirati Arabi Uniti, completo di immagini e scheda tecnica, ma senza comunicati stampa né evento dedicato. Una strategia insolita, soprattutto considerando che pochi giorni fa a IFA 2025 erano stati presentati i ben più blasonati Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra.

Galaxy Tab A11: debutto senza annuncio ufficiale

Il Galaxy Tab A11 si posiziona come dispositivo pensato per intrattenimento e produttività leggera, con un design che richiama la serie Galaxy S ma che riprende linee più vicine al precedente Tab A9.

Display: TFT da 8,7 pollici, risoluzione 1340 x 800 pixel, refresh rate a 90 Hz

RAM: 4 GB o 8 GB

Archiviazione: 64/128 GB, espandibile con microSD fino a 2 TB

Fotocamere: 8 MP posteriore con autofocus, 5 MP anteriore

Batteria: 5.100 mAh

Audio: doppio speaker con Dolby + jack da 3,5 mm

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, variante opzionale con 4G LTE

Dimensioni e peso: 211 x 124,7 x 8 mm, 337 g

Colori: argento e grigio

Samsung non ha specificato il processore, ma le indiscrezioni puntano al MediaTek Helio G99 con Android 15 a bordo.

Galaxy Tab A11+: la variante più grande

Accanto al modello base, è trapelato anche il Galaxy Tab A11+, che alzerebbe leggermente l’asticella:

Display: LCD da circa 11 pollici

Chipset: MediaTek Dimensity 7300 con modem 5G opzionale

RAM e storage: 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna (espandibile)

Frequenza di clock: fino a 2,5 GHz

Fotocamere: simili ad A11 standard, con differenze minime

Si tratterebbe quindi di un tablet più versatile, pensato per chi cerca uno schermo ampio senza puntare ai costi dei Tab S11.

Prezzi e disponibilità

Nonostante l’assenza di un annuncio ufficiale, sono già emerse le prime stime sui prezzi in Europa:

Galaxy Tab A11 (4/64 GB): 199,99 €

Versioni superiori (8/128 GB e LTE) potrebbero avvicinarsi ai 249 €

Il listino riprende fedelmente la strategia di accessibilità inaugurata dal Galaxy Tab A9, con cui condivide la fascia di mercato. Il Galaxy Tab A11 non è pensato per chi cerca potenza estrema o funzioni avanzate, ma per chi vuole un tablet compatto, economico e funzionale per studio, streaming e uso quotidiano. Con la versione A11+, Samsung rafforza ulteriormente la sua offerta “entry premium”, puntando a contrastare la concorrenza cinese e a mantenere saldo il proprio dominio nella fascia media.