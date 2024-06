MediaTek presenta i nuovi processori Dimensity 7300 e 7300X

MediaTek cerca sempre di trovare delle soluzioni nuove ed innovative per battere la concorrenza con lavoro costanze ed invenzioni più potenti. Ora la società ha annunciato che presto saranno disponibili due nuovi System-on-Chip (SoC) destinati ad essere integrati negli smartphone di fascia media migliorandone le prestazione senza alzarne i prezzi. I suddetti SoC saranno il Dimensity 7300 e il Dimensity 7300X. Questi processori, basati su un’architettura a 4 nm, andranno a cambiare positivamente i dispositivi a livello di efficienza energetica, molto di più di quanto faccia il loro predecessore, il Dimensity 7050.

Entrambi i SoC MediaTek presentano una configurazione simile. Essi hanno 4 core Cortex-A78 a 2,5 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2,0 GHz in modo da donare una potenza computazionale bilanciata e una riduzione dei consumi energetici del 25%. La differenza principale, però, tra i due risiede nella capacità del Dimensity 7300X di supportare due display. A che serve tale caratteristica? Come forse alcuni di voi avranno intuito, essa è destinata agli smartphone pieghevoli più innovativi.

Prestazioni migliori date dai nuovi chip MediaTek

Gli SoC Dimensity 7300 e 7300X abbandonano le memorie UFS 2.1 a favore delle più veloci memorie UFS 3.1, così da dare un utilizzo del device più veloce, pronto in ogni istante. Inoltre, possono supportare display con refresh rate fino a 144 Hz in Full HD+ e fino a 120 Hz in WFHD+, garantendo una visualizzazione impeccabile anche durante le sessioni di gioco o la riproduzione di contenuti multimediali ad alta definizione. MediaTek ha integrato all’interno dei nuovi SoC miglioramenti significativi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, grazie al processore APU 655, che ottimizza l’efficienza dei compiti legati all’IA.

Inoltre, gli sviluppatori hanno aggiunto delle migliorie per le funzioni fotografiche. I dispositivi con questi chip avranno infatti una riduzione del rumore durante le riprese più precisa ed un riconoscimento facciale maggiormente efficiente. Per le aziende che vorranno dotare il proprio smartphone di una camera capace di registrare videoHDR in 4k, i nuovi processori saranno perfetti. La stabilizzazione elettronica (EIS) migliora ulteriormente la qualità delle riprese video. Al momento, non hanno ancora confermato su quali smartphone integreranno i nuovi Dimensity 7300 e 7300X. Restiamo dunque in attesa di altri annunci da parte dei produttori e dalla stessa MediaTekper scoprire come queste nuove tecnologie si integreranno negli smartphone del futuro.