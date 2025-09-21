EVO 250: 250 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€!

Se pensi a un’offerta telefonica che ti dia la sensazione di avere tutto sotto controllo, EVO 250 di CoopVoce è proprio questo: una proposta chiara, senza sorprese, che ti mette in mano minuti illimitati, 1000 SMS e ben 250 GB alla massima velocità, tutto incluso. Non è una promozione temporanea o un prezzo che cambia ogni mese: con EVO 250 il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno e il costo resta lo stesso “per sempre”, proprio come CoopVoce ha sempre fatto dal 2007, senza mai aumentare le tariffe ai suoi clienti.

Tutto incluso con EVO 250 e navighi senza pensieri

L’attivazione è semplice e flessibile. Puoi richiedere la SIM direttamente online e decidere se fartela recapitare a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Nel primo caso, il costo di attivazione è di 10 euro, spedizione inclusa; se scegli il ritiro in negozio, il costo rimane identico. Chi è già cliente CoopVoce può passare a EVO 250 con un’unica attivazione da 9,90 euro. Nessun vincolo, nessun costo nascosto: tutto trasparente, come dovrebbe essere sempre.

Ma la vera forza dell’offerta sta nella rete. Con una copertura nazionale e internazionale garantita al 99,8%, puoi navigare, chiamare e usare lo smartphone senza preoccuparti di cadute di segnale. La tecnologia 4G assicura velocità elevate e stabilità, mentre il servizio VoLTE permette di parlare in alta definizione e continuare a navigare durante le chiamate. In più, puoi usare la tua connessione come hotspot gratuito, gestendo anche altri dispositivi smart a distanza.

CoopVoce punta anche sulla sostenibilità e sulla praticità quotidiana. Le SIM sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata e prodotte utilizzando materiali recuperati, mentre il servizio “Autoricarica con la spesa” ti permette di convertire automaticamente i punti Coop accumulati in credito telefonico. Il tutto con un’assistenza clienti disponibile 7 giorni su 7, dall’Italia, tramite chat, app o sito, così che ogni dubbio possa essere risolto rapidamente e senza stress.

In definitiva, EVO 250 non è solo un piano telefonico: è un modo di stare connessi senza pensieri, con tutto quello che serve in tasca e la certezza di una rete affidabile, veloce e trasparente. È un’offerta pensata per chi vuole libertà, controllo e semplicità, senza dover sacrificare qualità o serenità.