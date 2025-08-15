Galaxy Tab A11 sempre più vicino al lancio?

Samsung sta intensificando la sua attenzione per il settore dei tablet. L’azienda sudcoreana, oltre alla nuova serie Galaxy Tab S11, ha in serbo anche un ulteriore progetto. Si tratta del Galaxy Tab A11. Tale modello, destinato a raccogliere l’eredità del Galaxy Tab A9, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nel database di Safety Korea. Qui il dispositivo compare sotto il numero di modello SM-X135N, accompagnato da un’immagine che, pur rivelando poco, permette di intuire la direzione del design.
Samsung: primi dettagli emersi sul nuovo Galaxy Tab A11
Lo scatto non mostra linee rivoluzionarie. Frontalmente il tablet conserva le cornici sottili e simmetriche già viste nel predecessore. Con il display dai bordi leggermente stondati che restituisce un look sobrio e moderno. L’elemento più interessante riguarda la fotocamera frontale, collocata sul lato corto del dispositivo. Tale scelta, tipica dei modelli entry-level di Samsung, indica una progettazione orientata soprattutto all’uso verticale.
Dal punto di vista tecnico, i dettagli rimangono scarsi. Le indiscrezioni più insistenti parlano di una batteria da 5.000 mAh, identica a quella del Galaxy Tab A9. Segno che Samsung potrebbe aver deciso di confermare un’autonomia già collaudata. Non mancano i rumor su un’eventuale versione potenziata, chiamata Galaxy Tab A11+, che potrebbe affiancare il modello standard. Le tempistiche di lancio, secondo le voci circolanti, puntano a un arrivo in India già il prossimo mese. Una mossa che anticiperebbe di poco la presentazione dei Galaxy Tab S11, prevista anch’essa per settembre. Creando così una sorta di staffetta tra la fascia economica e quella di punta.
Con tale strategia, Samsung sembra voler presidiare l’intero mercato. Ciò alternando annunci di grande richiamo mediatico a prodotti più discreti. Il Galaxy Tab A11, pur non cercando di stupire con soluzioni radicali, rappresenta un tassello importante. Si parla di un dispositivo pensato per offrire un’esperienza solida a un pubblico ampio, mantenendo l’identità estetica che contraddistingue la gamma Galaxy Tab.