Samsung lavora a fotocamere con zoom continuo

Samsung è al lavoro su un sistema di zoom ottico continuo per smartphone. Di cosa si tratta? Una novità che promette di migliorare sensibilmente l’esperienza fotografica mobile. Secondo quanto riportato da The Elec, questo nuovo progetto è seguito da SamsungElectro-Mechanics e risponde alle richieste di diversi produttori cinesi, interessati a introdurre questa soluzione nei loro modelli di fascia alta.

Le prime indiscrezioni trapelate online parlano di una strategia a due fasi. Inizialmente la tecnologia sarà fornita a brand cinesi, mentre l’arrivo sui Galaxy di Samsung Electronics è previsto solo in un secondo momento. Una fonte vicina all’azienda ha aggiunto che il primo partner potrebbe essere proprio Xiaomi, pronta a integrare lo zoom continuo sul prossimo Xiaomi16 Ultra per rafforzare la sua posizione nel mercato premium.

Perché lo zoom continuo di Samsung è diverso

La differenza rispetto agli attuali teleobiettivi è notevole. Le fotocamere degli smartphone odierni offrono zoom ottico fisso (per esempio 3x o 5x) e si affidano al digitale o ad algoritmi software per i livelli intermedi, con inevitabile perdita di qualità. Con uno zoom continuo, invece, le lenti si muovono fisicamente. Ciò garantisce immagini più nitide e dettagliate lungo tutto il range di ingrandimento, come avviene nelle fotocamere tradizionali.

Un esempio pratico viene offerto dal Galaxy S25. Quest’ultimo offre la massima qualità a 3x, ma scattando a 2.5x o 4x deve ricorrere allo zoom digitale. Con uno zoom continuo però, l’intera gamma di ingrandimenti manterrebbe uno standard elevato, senza compromessi.

Al momento, Sony è l’unico riferimento concreto per questa tecnologia. L’Xperia 1 VII, ad esempio, utilizza un sistema di zoom continuo tra 3.5x e 7.1x, mantenendo la stessa qualità lungo tutto l’intervallo. Ci sono però limiti tecnici. Purtroppo questi moduli sono più ingombranti e riducono lo spazio per i sensori, come dimostra l’uso di un sensore da 12MP sull’Xperia, più piccolo rispetto a quelli montati dai concorrenti. Ad ogni modo, nonostante le sfide da affrontare, la strada è tracciata. Se Samsung riuscirà a superare i limiti di design, lo zoom continuo potrebbe diventare una delle innovazioni chiave della fotografia mobile nei prossimi anni.