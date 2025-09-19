WindTre, scopri le tariffe solo dati per una navigazione di qualità

WindTre continua a confermarsi tra gli operatori telefonici tradizionali più amati del nostro paese.

Con l’avvento della tecnologia 5G, anche per gli operatori virtuali, i tradizionali hanno fatto un po’ di fatica a riuscire a conquistare i propri utenti.

Tuttavia, WindTre è sempre rimasto tra i migliori, offrendo a nuovi e vecchi clienti, tariffe variegate e accessibili.

Le promozioni telefoniche del gestore si dividono in diverse categorie, in base alle esigenze dei clienti.

WindTre: le tariffe per chi ha bisogno di navigare su Internet

Ad esempio, se un utente ha bisogno soltanto di navigare su Internet, WindTre propone delle tariffe solo dati davvero esclusive.

La prima offerta è disponibile con ricarica automatica e offre 10 giga di Internet con tecnologia 5G tra Priority Pass e 5,1 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il tutto a soli 3,99 € al mese con attivazione gratuita.

La seconda promozione telefonica solo dati è disponibile esclusivamente online e prevede 50 giga di Internet con tecnologia 5G Priority pass e 7,60 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il costo è di 5,99 € al mese con attivazione gratuita.

La terza, invece, è la più ricca, perché mette a disposizione dei clienti 100 giga di Internet con tecnologia 5G priori ti passo e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. In questo caso il costo è di 9,99 € al mese con attivazione gratuita.

Esiste poi una promo incredibile che offre ai clienti giga illimitati con tecnologia 5G, 30,3 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Si tratta di una promozione da non perdere, poiché è in promo per tre mesi a 16,99 € al mese invece di 23,99 €.

Infine l’ultima tariffa solo dati disponibile prevede la ricarica manuale, 200 giga di Internet con tecnologia 5G per tre mesi, per navigare tutta l’estate, 25,3 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, disattivazione automatica e spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo è di soli 19,99 €.