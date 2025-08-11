La quantità di Giga di traffico dati è senza alcun dubbio l’aspetto che ogni utente tiene maggiormente in considerazione nella scelta di un’offerta telefonica ma il mercato è ormai pieno di tariffe ricche di Giga. WindTre, dunque, trova un’alternativa allettante per convincere gli utenti ad acquistare una nuova SIM.

Il gestore arancione sfida la concorrenza tramite le sue offerte WindTre All Inclusive, grazie alle quali consente ai nuovi clienti di ricevere uno smartphone 5G in regalo. Nessun costo extra né spese iniziali, i clienti dovranno soltanto scegliere l’offerta adeguata alle loro esigenze e sostenere la relativa spesa prevista per il rinnovo mensile.

Questo mese le offerte con smartphone gratis proposte dal gestore sono quattro e tra queste c’è la WindTre Unlimited 5G, disponibile a un costo davvero molto conveniente.

WindTre Unlimited 5G: come attivare l’offerta e ricevere lo smartphone in regalo

L‘offerta WindTre Unlimited 5G può essere attivata da tutti i nuovi clienti del gestore arancione, che potranno optare per una nuova linea o il trasferimento del numero dal precedente operatore. Andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 14,99 euro al mese, sarà possibile ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

Giga illimitati in 5G FULL SPEED

15 GB extra per la navigazione in Europa per tre mesi

servizio Call center incluso

WindTre permetterà di ricevere gratuitamente uno smartphone Vivo Y29s con 128 GB, disponibile nelle colorazioni Jade-Black e Titanium-Gold. Il gestore non richiede alcuna spesa extra per il dispositivo, che potrà essere ritirato al momento dell’acquisto della nuova SIM. I clienti potranno anche decidere di cambiare smartphone e scegliere tra le numerose opzioni proposte dal gestore ma potrebbe essere necessario sostenere spese iniziali e costi aggiuntivi al mensile previsto dall’offerta. Accedendo al sito ufficiale sarà possibile verificare tutti i dettagli e le informazioni utili e procedere con il pre-ordine.