1Mobile: il 5G è super conveniente con questa offerta

Al giorno d’oggi per tutti gli utenti, un elemento di fondamentale importanza è rappresentato senza dubbio nella promozione telefonica attiva sul loro numero di cellulare, avere a disposizione minuti SMS e gigabyte di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni e infatti importantissimo all’interno della routine digitale di ogni persona, tramite questi ultimi infatti possiamo fare tutte le azioni di cui abbiamo bisogno come mandare un messaggio o anche pubblicare una foto sui social network, ecco dunque che ogni utente ha bisogno di scegliere l’offerta più adatta alle sue necessità.

Fortunatamente, in Italia i cataloghi di offerte sono davvero ricchi di possibilità che mettono a disposizione degli utenti una scelta ampia pensata per accontentare le necessità di chiunque sia in termini di caratteristiche sia in termini di prezzo, scegliere l’opzione più giusta per le nostre esigenze infatti è importantissimo poiché non dobbiamo correre il rischio di arrivare alla fine del mese senza giga per poter navigare, all’interno di questo contesto, un operatore che potrebbe sicuramente fare al caso vostro è rappresentato da 1Mobile, un provider che ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza e mette a disposizione offerte davvero interessanti, recentemente sul suo sito ufficiale mi è arrivata una davvero degna di nota, scopriamo insieme cosa offre.

Tanti giga in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi garantisce ben 260 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, ma non è finita qui, la promozione infatti garantisce innanzitutto un prezzo iniziale di 4,99 € per il primo mese per poi arrivare stabilmente a 8,99 € al mese per sempre, come se non bastasse poi l’offerta supporta la portabilità gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, dunque indipendentemente dal vostro provider attuale, l’offerta vi permette di mantenere il vostro numero senza nessun tipo di problema, dettaglio sicuramente di non poco conto dal momento che spesso la portabilità obbliga ad accettare determinati vincoli, in questo caso nessun problema poiché sarà effettuabile senza problemi e vi permetterà di godere del costo di attivazione completamente gratuito.