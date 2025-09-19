Ad
Unieuro: grande PROMO speciale con un REGALO sensazionale

Con Unieuro approfittate di offerte speciali sui migliori climatizzatori e ricevete in omaggio l’aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile Electroline.

scritto da Rossella Vitale
Unieuro sa giocare d’astuzia per battere gli altri negozi! Da ora fino al 2 ottobre vi aspetta una promo speciale sui climatizzatori. Tecnologia, freschezza e convenienza, con un assortimento che accontenta chi cerca il nome di prestigio e chi preferisce il risparmio furbo. E la parte divertente? Avrete l’imbarazzo della scelta tra i migliori marchi, senza dovervi preoccupare di restare senza aria fresca quando serve di più.  Cosa c’è di speciale stavolta? Un regalo esclusivo! Un aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile Electroline sarà vostra del tutto gratis! Che volete di più da Unieuro?

Le offerte che scaldano (anzi rinfrescano) da Unieuro

unieuro promo regalo

Da Unieuro le promozioni non scherzano. Pensate a un Samsung Dualsplit 9000+12000BTu Wind Free Comfort Next a 1699 euro, ideale per chi vuole tecnologia e design. Oppure un Daikin Monosplit 9000BTu a 749,90 euro, robusto e affidabile come pochi. Sempre da Unieuro trovate anche il Bosch CL6001I-SET 35 WE Climatizzatore split system Bianco a 699,90 euro, perfetto per chi ama qualità tedesca. Non mancano poi occasioni come l’Electroline Dualsplit a 699,90 euro o il super conveniente Electroline MDCE093AB4 + MDCE093AX Climatizzatore split system Bianco da Unieuro a 449,90 euro. E se preferite una fascia intermedia, c’è l’Electroline MDCE123AB4 + MDCE123AX Climatizzatore split system Bianco a 499,90 euro.

Sempre in casa Unieuro, il Daikin Dualsplit 9000+12000BTu a 1499 euro fa gola agli appassionati del brand, mentre il Daikin Monosplit a 599,90 euro resta un classico intramontabile. Da non dimenticare il Daikin Monosplit 9000BTu ATXF25E + ARXF25E condizionatore fisso + scheda WIFI a 699,90 euro, che con la connessione integrata vi semplifica la vita. Da Unieuro ogni climatizzatore porta con sé non solo aria fresca, ma anche il regalo che vi farà sorridere.

