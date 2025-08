Tim: con questa offerta potete accedere ai giga illimitati in 5G

Ogni utente durante l’arco della giornata usufruisce della propria offerta telefonica in modo costante per poter stare connesso con il mondo digitale intorno a sé, usufruire di un’offerta telefonica infatti indispensabile per poter svolgere tutte le azioni di cui abbiamo bisogno come mandare un messaggio oppure pubblicare una foto sui social, di conseguenza serve attivare una promozione che ci permette di svolgere tutte queste attività senza troppi problemi e per tutta la durata del mese di fatturazione, in modo da arrivare tranquilli a rinnovo successivo.

Qui in Italia i cataloghi di offerte sono davvero variegate e offrono soluzioni di ogni genere pensate per qualsiasi tipologia di utente, di conseguenza osservare bene prima di fare la propria scelta rappresenta uno step fondamentale per trovare la promozione che meglio si addice alle nostre necessità, un provider che sicuramente rappresenta una certezza in questo contesto e team, l’operatore telefonico italiano infatti da diversi anni continua a sorprendere con offerte competitive pensate per accontentare tutti.

Sul sito ufficiale dell’operatore vestito di blu è arrivata un’offerta che tra l’altro consente di accedere anche ai giga illimitati, vediamo insieme cosa offre.

Super offerta

L’offerta di cui parliamo oggi è dedicata alla fascia di utenza under 30 e permette di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta in questione ha un costo di 9,99 € al mese con 10 € come costo di attivazione che includono la Sim e la sua spedizione oltre che cinque euro di credito, ma non è finita qui, per coloro che infatti hanno un’offerta di rete fissa attiva nella propria abitazione sarà possibile evolvere l’offerta mobile attivando l’opzione giga illimitati, così facendo non ci saranno limiti alla navigazione e il costo resterà lo stesso pari a 9,99 € al mese.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata direttamente online con pochi semplici clic.