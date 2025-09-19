Samsung Galaxy: scovato un nuovo bug

Un singolo file di sistema, apparentemente innocuo, ha messo a rischio milioni di utenti Galaxy. Si tratta di libimagecodec.quram.so, una libreria tecnica che i telefoni Samsung utilizzano per gestire l’elaborazione delle immagini. Proprio lì si nascondeva un difetto che, se sfruttato, permetteva a un intruso di eseguire comandi arbitrari sul dispositivo. Aprendo la strada all’installazione silenziosa di spyware. Una sorta di varco invisibile che consentiva a un hacker di impossessarsi dei dati personali senza che il proprietario dello smartphone se ne accorga. La scoperta arriva dal team di sicurezza di Meta, che ha scelto di segnalare il problema sia a Samsung sia ad Apple. La risposta di Cupertino è stata rapidissima: già a fine agosto è arrivato l’aggiornamento iOS 18.6.2, che ha neutralizzato la stessa falla sui propri dispositivi. Samsung, invece, ha avuto bisogno di qualche settimana in più. Ora però, a ridosso del lancio della nuova interfaccia One UI 8, la correzione è finalmente disponibile.

Samsung Galaxy: ecco i dettagli sulla recente vulnerabilità

Il difetto interessa i modelli con Android 13 e versioni successive. Nonostante la gravità, finora non ci sono prove di attacchi concreti che abbiano sfruttato tale bug. È però evidente quanto fosse alto il livello di rischio: avere la possibilità di installare da remoto software spia significa potenzialmente aprire un canale costante di sorveglianza.

Per tale motivo, la raccomandazione è una sola: aggiornare subito. Basta aprire le impostazioni del telefono, cercare la sezione “aggiornamenti software” e avviare l’installazione. Una manciata di minuti che può fare la differenza tra un dispositivo vulnerabile e uno protetto. La collaborazione fra colossi come Meta, Apple e Samsung dimostra che la protezione della privacy non è più solo un vantaggio competitivo. Nell’attuale contesto tecnologico, ciò è diventato una necessità imprescindibile. Con la vita digitale degli utenti che diventa sempre più fragile e continuamente esposta è necessario intervenire ed essere sempre attenti.