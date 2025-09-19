Xiaomi 17 Pro ufficiale: ritorna il display secondario sul retro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi ha tolto i veli a una delle novità più attese della sua prossima gamma flagship: il ritorno del display secondario sul retro. Una scelta che rievoca il passato, con il celebre Mi 11 Ultra che per primo aveva introdotto questa soluzione, ma con un approccio diverso e più ambizioso.

Un design che richiama i pieghevoli

Il nuovo pannello posteriore non è più un piccolo display inserito di fianco alle fotocamere, bensì un’intera fascia funzionale che copre il modulo fotografico. Il design ricorda da vicino quello degli smartphone a conchiglia come Mix Flip 2 o Galaxy Z Flip 7: una vera e propria barra interattiva che ingloba le fotocamere e occupa tutta la parte alta della scocca.

Questo display secondario non sarà solo un elemento estetico: Xiaomi lo ha progettato per gestire widget rapidi, notifiche, player multimediali, controlli per la smart home e interazioni con l’intelligenza artificiale. In pratica, un piccolo hub sempre a portata di mano, senza dover accendere lo schermo principale.

Un modulo fotografico inedito

Il teaser ufficiale mostra chiaramente la presenza di due grandi fotocamere principali, affiancate da un terzo sensore di dimensioni ridotte. Non è ancora chiaro se si tratti di un obiettivo fotografico vero e proprio o di un componente ausiliario (sensore ToF o di profondità).

L’assenza di una tele o di un’ultra-grandangolo nel modulo principale, se confermata, rappresenterebbe una scelta audace per Xiaomi, che punta a competere direttamente con Apple e i nuovi iPhone 17 Pro.

Una serie che salta una generazione

Xiaomi ha deciso di chiamare la nuova famiglia Serie 17, saltando la 16 per “allinearsi” al numero della gamma iPhone. La lineup comprenderà tre modelli: Xiaomi 17 standard, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max.

Il 17 Pro sarà il modello compatto con batteria da 6.300 mAh e display AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate variabile 1-120 Hz.

Il 17 Pro Max sarà la versione più grande, con 7.500 mAh di batteria e display da 6,8 pollici in risoluzione 2K.

Entrambi manterranno la collaborazione con Leica per il comparto fotografico e arriveranno con il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di Qualcomm atteso al debutto nei prossimi giorni.

Funzioni AI e display secondario: la vera scommessa

L’integrazione dell’AI cross-device con il display secondario rappresenta il vero punto di svolta. Xiaomi punta a trasformare il retro del telefono in una superficie interattiva che dialoga non solo con lo smartphone stesso, ma anche con altri dispositivi connessi, aprendo scenari inediti per produttività e intrattenimento.

Quando arrivano

Il debutto è fissato per fine settembre, in contemporanea con la presentazione del nuovo processore di Qualcomm. Dopo mesi di leak e indiscrezioni, Xiaomi sembra pronta a sfidare a viso aperto Apple e Samsung con un design iconico e specifiche che spostano l’asticella più in alto.