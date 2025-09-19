Amazon è PAZZA con l’offerta di 220 euro sul Samsung Galaxy S25+

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25+ è decisamente più basso del normale, oggi l’utente si ritrova ad avere la possibilità di spendere molto meno del solito, senza avere il minimo dubbio in termini di qualità generale e di prestazioni cui è possibile accedere nel periodo corrente. La promozione lanciata da Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, con la promessa di un risparmio fuori dal normale.

L’occasione è davvero ghiotta, soprattutto perché si riescono a mettere le mani su un prodotto che raggiunge un peso di 190 grammi, con dimensioni di 158,4 x 75,8 x 7,3 millimetri di spessore, perfetto per essere utilizzato in mobilità anche grazie al suo ampio display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, una densità di 513 ppi e refresh rate a 120Hz. La protezione Gorilla Glass Victus 2 è perfetta per riuscire a godere delle sue prestazioni senza doversi preoccupare di graffi o urti.

Il processore resta sicuramente il top di gamma del biennio 2024/2025, si tratta del solito ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock fino a 4,47 GHz, passando per la solita ottima GPU Adreno 830, con alle sue spalle anche 12GB di RAM.

Samsung Galaxy S25+, che occasione con le nuove offerte su Amazon

Una vera e propria occasione da non perdere assolutamente di vista vi attende su Amazon, il Samsung Galaxy S25+ è disponibile all’acquisto con un investimento finale da sostenere pari a 1089 euro, approfittando di una riduzione effettiva del 17%, partendo comunque da un listino di 1309 euro (circa 220 euro di sconto). L’ordine si può completare subito a questo link.

Attualmente potete scegliere tra cinque colorazioni differenti, tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.