Ad
venerdì, Settembre 19, 2025
venerdì, Settembre 19, 2025
AmazonNewsOfferte

Amazon è PAZZA con l’offerta di 220 euro sul Samsung Galaxy S25+

Amazon abbassa di molto il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25+.

scritto da Denis Dosi
Amazon è PAZZA con l'offerta di 220 euro sul Samsung Galaxy S25+

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25+ è decisamente più basso del normale, oggi l’utente si ritrova ad avere la possibilità di spendere molto meno del solito, senza avere il minimo dubbio in termini di qualità generale e di prestazioni cui è possibile accedere nel periodo corrente. La promozione lanciata da Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, con la promessa di un risparmio fuori dal normale.

L’occasione è davvero ghiotta, soprattutto perché si riescono a mettere le mani su un prodotto che raggiunge un peso di 190 grammi, con dimensioni di 158,4 x 75,8 x 7,3 millimetri di spessore, perfetto per essere utilizzato in mobilità anche grazie al suo ampio display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, una densità di 513 ppi e refresh rate a 120Hz. La protezione Gorilla Glass Victus 2 è perfetta per riuscire a godere delle sue prestazioni senza doversi preoccupare di graffi o urti.

Il processore resta sicuramente il top di gamma del biennio 2024/2025, si tratta del solito ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock fino a 4,47 GHz, passando per la solita ottima GPU Adreno 830, con alle sue spalle anche 12GB di RAM.

Non perdetevi le offerte Amazon e i tantissimi codici sconto gratis, che potete avere solo con il canale Telegram @codiciscontotech, disponibile subito a questo link.

Samsung Galaxy S25+, che occasione con le nuove offerte su Amazon

Una vera e propria occasione da non perdere assolutamente di vista vi attende su Amazon, il Samsung Galaxy S25+ è disponibile all’acquisto con un investimento finale da sostenere pari a 1089 euro, approfittando di una riduzione effettiva del 17%, partendo comunque da un listino di 1309 euro (circa 220 euro di sconto). L’ordine si può completare subito a questo link.

Offerta
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.900 mAh, Silver shadow [Versione italiana]
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.900 mAh, Silver shadow [Versione italiana]
    1.089,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Attualmente potete scegliere tra cinque colorazioni differenti, tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.