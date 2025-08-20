iOS 18.6.2 in arrivo: nuovo aggiornamento in fase di test, cosa cambia

Apple sta procedendo a rilasciare dopo qualche giorno una nuova versione di iOS, questa volta la numero 18.6.2. L’obiettivo sembra quello di porre rimedio ad alcune problematiche ravvisate dagli utenti, seppur queste non siano poi così gravi. La build in questione, identificata dal numero 22G100, corrisponderebbe a iOS 18.6.2 e sarebbe già stata avvistata nei circuiti interni di test. L’indiscrezione proviene da una fonte anonima ritenuta affidabile, che in passato ha anticipato correttamente mosse simili da parte di Cupertino.

La scelta di rilasciare due update in tempi così ravvicinati non è usuale, ma si inserisce in una fase delicata: iOS 18 sta accompagnando gli ultimi mesi di vita della piattaforma prima del debutto di iOS 26 insieme agli iPhone 17.

Focus su correzioni e sicurezza

Come avviene di solito nel mondo Apple, versioni come la 18.6.2 sono destinate soprattutto a interventi di correzione e manutenzione. Si tratta di aggiornamenti minori, I quali vanno infatti ad influire in maniera netta, apportando correzioni di bug e miglioramenti legati alla sicurezza. Anche in questo caso, le aspettative vanno in quella direzione, anche se la storia recente insegna che non si può escludere del tutto l’arrivo di una novità inattesa. Con iOS 18.6.1, ad esempio, negli Stati Uniti è stata reintrodotta la funzione per la misurazione dell’ossigeno nel sangue tramite Apple Watch, una sorpresa che nessuno si aspettava in un aggiornamento definito “minore”.

L’attesa è quindi per scoprire se Apple confermerà questa impostazione, oppure se il nuovo pacchetto porterà con sé ulteriori funzioni dedicate a un pubblico specifico o a mercati particolari.

Tempistiche di rilascio

Se le informazioni emerse troveranno conferma, il rollout di iOS 18.6.2 potrebbe essere imminente. Si parla di una finestra molto breve: già in giornata o comunque entro la fine della settimana l’update potrebbe raggiungere i dispositivi compatibili. Una cadenza così ravvicinata indica che Apple ha voluto intervenire rapidamente su aspetti ritenuti importanti, segno che il nuovo software potrebbe contenere fix urgenti o patch di sicurezza di rilievo.