Meta AI trasforma WhatsApp con la possibilità di creare i propri sfondi

WhatsApp sta del tutto rivoluzionando il modo di vedere di una piattaforma per la messaggistica istantanea.

Già da tempo l’app di meta punta a essere un piccolo social, perché oltre alla possibilità di scambiare i messaggi con i propri contatti, si possono effettivamente svolgere tante azioni.

Gli aggiornamenti sulla piattaforma si susseguono e sono tutti improntati a effettuare dei miglioramenti che davvero abbiano un impatto positivo sull’applicazione, spingendo gli utenti a utilizzarla sempre di più.

Inoltre, con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, sono in arrivo su WhatsApp funzioni davvero incredibili.

Un esempio in arrivo tra poco sulla piattaforma e la funzione Writing Help, con cui gli utenti riceveranno un aiuto senza precedenti da Meta AI per generare i propri messaggi, oppure una nuova funzione che permetterà al chatbot di Meta AI di diventare un fact check a cui gli utenti potranno rivolgersi per scoprire la veridicità dei messaggi ricevuti.

E adesso sull’app verde sarà in arrivo una nuova funzione grazie all’intelligenza artificiale.

WhatsApp: come generare gli sfondi con l’intelligenza artificiale

L’ultima novità in arrivo permetterà a WhatsApp di generare direttamente degli sfondi personalizzati grazie alle funzioni dell’intelligenza artificiale.

Meta AI sta sicuramente rivoluzionando l’applicazione, permettendo agli utenti di svolgere delle azioni mai viste prima.

La possibilità di creare da soli degli sfondi da poter poi utilizzare direttamente su WhatsApp è davvero incredibile, e potrà dare sfogo alla fantasia di ciascun utente senza dover nemmeno uscire dall’App.

Creare uno sfondo su WhatsApp sarà anche molto semplice e intuitivo, poiché agli utenti basterà chattare con il chatbot di Meta AI per ottenere ciò che si desidera.

In particolare bisogna fornire un prompt all’intelligenza artificiale.ad esempio si potrebbe scrivere: “viale alberato durante l’autunno” e l’AI genererà subito un’immagine con un viale pieno di alberi con le foglie che stanno cadendo.

L’immagine, inoltre, si potrà modificare innumerevoli volte finché non si sarà completamente soddisfatti.