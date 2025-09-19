Huawei Watch GT 6: presentati i nuovi smartwatch sportivi e tanto altro

Huawei rinnova la sua serie di smartwatch con la nuova linea Watch GT 6. Un passo avanti che unisce tecnologia avanzata, design raffinato e attenzione alla salute. La filosofia alla base di tali dispositivi è di offrire agli utenti una sensazione di libertà e facilità, permettendo di vivere esperienze outdoor senza compromessi. Oltre che gestire al meglio la propria routine quotidiana. Non si tratta solo di uno strumento per misurare passi o calorie, ma di un vero compagno digitale capace di integrare vita attiva e benessere in un unico dispositivo.

Huawei Watch GT 6: ecco cosa aspettarci dal nuovo smartwatch

Tra le novità più rilevanti troviamo una batteria potenziata, frutto di una tecnologia ad alto contenuto di silicio che consente un’autonomia fino a 21 giorni per la versione da 46 mm e fino a 14 giorni per il modello da 41 mm. Il GPS, basato sul sistema Sunflower potenziato, garantisce una precisione superiore anche nelle attività outdoor più impegnative. Come trail running, ciclismo ed escursionismo, consentendo un monitoraggio affidabile di distanza, passo e dislivello.

Non è solo una questione di funzionalità: il design dei nuovi Watch GT 6 punta a distinguersi. Il modello Pro sfoggia un display più ampio e luminoso, con picchi fino a 3000 nits. E materiali premium come vetro zaffiro, titanio aerospaziale e ceramica nanocristallina. I cinturini, disponibili in diverse finiture, permettono di adattare lo smartwatch a ogni occasione, dal contesto lavorativo a quello sportivo.

Sul fronte sportivo, Huawei ha introdotto strumenti innovativi. Tra cui la misurazione della potenza di pedalata virtuale per i ciclisti, sviluppata attraverso simulazioni e test in galleria del vento. A cui si aggiungono funzionalità avanzate per trail running, sci e golf. Opzioni che permettono di monitorare le proprie performance con precisione quasi professionale. Offrendo dati utili per ottimizzare l’allenamento e migliorare le proprie capacità.

La salute resta al centro della proposta, grazie al sistema TruSense che integra monitoraggio cardiovascolare, variabilità della frequenza cardiaca e analisi del sonno. Inoltre, il sistema fornisce consigli personalizzati sul benessere fisico ed emotivo. La funzione Health Insights analizza dati su attività, riposo e stress, aiutando gli utenti a comprendere meglio i propri ritmi e a creare abitudini più sane.

La serie Huawei Watch GT 6 è già disponibile nei negozi e su Huawei Store a partire da 249 euro. Con promozioni lancio che includono sconti, accessori in omaggio e prove gratuite fino a 90 giorni per app dedicate al fitness e alla salute. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l’acquisto garantisce cinque servizi di Assistenza Premium gratuita. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale del dispositivo Huawei.

Huawei: ecco le altre novità

L’evento di Parigi è anche stato teatro di altre novità molto interessanti, come Huawei Watch Ultimate 2, il primo smartwatch al mondo certificato per immersioni fino a 150 metri, con tecnologia subacquea (basata su sonar) che permette di inviare messaggi fino a 30 metri di profondità e SOS fino a 60 metri. Huawei Watch D2 si arricchisce di una nuova interessante colorazione blu, affiancando i modelli già esistenti.

Ufficiali Huawei MatePad 12 X e M-Pencil Pro, il tablet è dotato di display PaperMatte ultra-nitido, progettato per il massimo comfort visivo, funzionante in perfetta simbiosi con Huawei M-Pencil Pro, la quale supporta anche menu circolari o comparsa nelle app con un semplice tocco (solamente per citarne alcuni). In ultimo parliamo di Huawei Freebuds 7i, cuffiette che offrono la perfetta combinazione tra cancellazione dinamica del rumore, audio spaziale e chiamate sempre chiare e stabili, integrando la tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0.

Huawei Watch Ultimate 2 sarà in vendita a partire dall’8 ottobre al prezzo di 899 euro nella colorazione nera e di 999 euro in quella blu (registrandosi sullo Huawei Store si avrà uno sconto di 100 euro). Huawei Watch D2 è già disponibile a 399 euro nella colorazione blu, Huawei Matepad 12 X 2025 è in vendita da oggi al prezzo di 649 euro, mentre Huawei Freebuds 7i saranno disponibili al prezzo di 99 euro a partire dal 30 settembre 2025.