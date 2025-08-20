WhatsApp: su iOS in test l’assistente virtuale AI

La nota piattaforma di messaggistica istantanea più famosa in tutto il mondo recentemente ha deciso di produrre una nuova funzionalità potenziata dall’intelligenza artificiale sui dispositivi iOS, si tratta di una funzionalità in fase di beta che arriva su iOS dopo aver esordito precedentemente su Android, nello specifico si tratta dei suggerimenti alle risposte tramite intelligenze artificiale che sfruttano l’architettura Private Processing di Meta, tale canale sostanzialmente consente di mantenere tutelata la privacy dell’utente al 100% dal momento che le risposte e i dati dell’utente si è in fase di ricezione che in fase di invio sfruttano un canale criptato completamente inaccessibile a chiunque e ogni dato una volta elaborato viene completamente rimosso dai server di meta in modo da garantire il massimo della privacy.

Suggerimenti IA

Questa nuova funzionalità arriva dunque su iOS ma è presente disattivato di default, può però essere attivata e una volta fatto l’icona dedicata alle emoji e verrà sostituita da un’icona a forma di penna che apparirà una volta digitato del testo, facendo clic su questa icona WhatsApp genererà almeno tre suggerimenti di un possibile testo alternativo ritenuto più fluido e scorrevole che potrà essere generato su cinque diversi toni.

I toni in questione dunque sono cinque e potremmo passare da una semplice versione ritenuta migliorate dunque più scorrevole e intuitiva la legge, a una ritenuta più adatta se si parla con tono formale e preciso magari all’interno di una comunicazione di lavoro, sarà possibile anche selezionare un tono ritenuto decisamente più empatico e coinvolto per far sentire compreso il nostro interlocutore oppure un tono più umoristico per cercare di apparire più divertenti agli occhi di chi legge, infine l’ultimo tono disponibile consiste in una semplice correzione molto precisa da un punto di vista prettamente ortografico e grammaticale.

L’arrivo di questa nuova funzionalità sta godendo di un rilascio graduale e non tutti gli utenti possono ancora utilizzarla, se siete interessati non vi rimane che iscrivervi al programma beta per poi scaricare l’ultima versione di WhatsApp per poi vedere se anche voi avete a disposizione questa nuova opzione.