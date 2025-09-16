Huawei Watch GT 6: design rinnovato, autonomia record e prezzi in Europa

Huawei Watch GT 6, cosa sappiamo finora del nuovo dispositivo

Huawei ha svelato i dettagli del nuovo Watch GT 6, in arrivo il 19 settembre. Il dispositivo sarà disponibile in due taglie, da 41 e 46 mm. Il modello più grande sarà la variante premium, mentre la versione da 41 mm è pensata per chi preferisce un dispositivo più compatto o dal profilo estetico più discreto ma sempre performante.

Il design resta fedele allo stile della serie GT, con quadrante circolare OLED, cornici sottili e una cassa ben costruita che punta su un mix tra eleganza e sportività. Le dimensioni del modello da 46 mm sono approssimativamente 45,6 x 45,6 x 11,2 mm per circa 51 grammi di peso.

Watch GT 6: autonomia, funzioni e varianti

Un cambio importante per la serie GT 6 è nell’autonomia. Huawei si prepara a offrire batterie più grandi, che promettono fino a 5-7 giorni di uso standard, a seconda della taglia e delle funzioni utilizzate. Sono poi confermate funzioni avanzate di monitoraggio della salute e del fitness, tracciamento del sonno, SpO2. E rilevamento automatico dell’attività sportiva.

La versione da 46 mm dovrebbe montare un display più grande e brillante, ideale anche per l’uso all’aperto. Mentre quella da 41 mm offrirà una maggior densità di pixel per migliorare la leggibilità pur mantenendo un ingombro minore al polso. Entrambe le varianti integrano GPS, modalità sportive estese, impermeabilità, e probabilmente alcune novità software legate a ottimizzazione e funzionalità intelligenti specifiche per il fitness.

Prezzi e disponibilità in Europa e Italia

L’azienda ha confermato che il prezzo di partenza per l’Europa rimane allineato con la generazione precedente nella sua versione base. Per il modello da 41 mm si parla di un prezzo iniziale intorno ai 249 euro, mentre la versione più grande, se dotata di materiali premium o finiture speciali, dovrebbe costare di più. La cifra ufficiale per l’Italia non è ancora definitiva. Arriverà nei negozi poco dopo la data di presentazione, con varianti del colore e opzioni di cinturini diverse per adattarsi a gusti ed esigenze differenti.