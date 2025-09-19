PosteMobile lancia Creami Extra WOW 300: 300GB a 11,99€ al mese

PosteMobile torna protagonista nel mercato della telefonia mobile con una nuova offerta pensata per chi cerca molti giga a un prezzo competitivo. Si chiama Creami Extra WOW 300 ed è attivabile esclusivamente online. La proposta mette a disposizione 300GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps, oltre a chiamate e SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile è di 11,99€, a cui vanno aggiunti 10€ per la SIM e una prima ricarica di 15€ che copre il primo canone.

Il servizio si appoggia alla rete Vodafone. Essa garantisce una copertura 4G che supera il 99% della popolazione italiana. Grazie alla compatibilità con il 4G+, gli utenti possono contare su prestazioni elevate, sempre legate naturalmente al livello di copertura della rete e al dispositivo utilizzato.

Servizi inclusi e condizioni dell’offerta PosteMobile

La Creami Extra WOW 300 non offre solo traffico e minuti. Tra i servizi compresi senza costi extra vi sono infatti le funzioni “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo gratuito del credito residuo. È incluso anche l’hotspot, utile per condividere la connessione con altri dispositivi senza dover affrontare altre spese.

Se il credito non è sufficiente al rinnovo, si applicano le tariffe base. Parliamo quindi di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati al primo collegamento. È comunque possibile bloccare la navigazione a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 o tramite app e area personale del sito PostePay.

L’offerta è pensata per un uso personale e non prevede costi nascosti. Tutte le tariffe sono IVA inclusa e valide per traffico nazionale. La connessione dati utilizza l’APN wap.postemobile.it, con tariffazione sui kilobyte effettivamente consumati. PosteMobile, controllata da PostePay S.p.A. e parte del gruppo Poste Italiane, punta così a consolidare la sua presenza nel settore mobile, offrendo soluzioni che uniscono convenienza e affidabilità. Con Creami Extra WOW 300, la società propone quindi un pacchetto che si rivolge a chi usa lo smartphone tutti i giorni per navigare, comunicare e lavorare, senza preoccuparsi di restare senza internet.