Google risponde agli iPhone 17: sconto da 200 euro su tutta la gamma Pixel 10

Google Pixel 10

Con l’arrivo sul mercato degli iPhone 17, Google ha deciso di giocare d’anticipo e lanciare un’offerta molto aggressiva: 200 euro di sconto immediato su tutti i Pixel 10 acquistati tramite lo Store ufficiale. Una mossa che mira a convincere gli utenti indecisi e a spostare l’attenzione sui suoi flagship appena lanciati.

L’offerta: fino al 31 ottobre

Lo sconto è applicato direttamente al checkout e riguarda tutti e tre i modelli della serie: Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Per aderire bisogna acquistare dallo Store Google italiano, avere una modalità di pagamento registrata ed effettuare l’ordine entro le 23:59 del 31 ottobre 2025.

Ecco i prezzi aggiornati:

Pixel 10 128 GB: da 899€ a 699€

Pixel 10 256 GB: da 999€ a 799€

Pixel 10 Pro 128 GB: da 1.099€ a 899€

Pixel 10 Pro 256 GB: da 1.199€ a 999€

Pixel 10 Pro 512 GB: da 1.329€ a 1.129€

Pixel 10 Pro XL 256 GB: da 1.299€ a 1.099€

Pixel 10 Pro XL 512 GB: da 1.429€ a 1.229€

Trade-in con extra bonus

A rendere l’offerta ancora più allettante c’è il programma di permuta, che fino al 21 settembre aggiunge 250 euro di bonus extra al valore del proprio vecchio dispositivo.

Un esempio pratico: chi ha un iPhone 15 Pro 128 GB in buone condizioni può scendere fino a 426 euro di spesa finale per un Pixel 10 Pro XL 256 GB.

Perché Google lo fa adesso

Il tempismo non è casuale: la campagna parte a ridosso dei preordini di iPhone 17 e punta a intercettare gli utenti in cerca di alternative. In questo modo Google sfrutta il clamore intorno al lancio Apple per promuovere i suoi Pixel, che integrano al meglio Gemini e tutte le funzioni AI proprietarie, oggi vero cavallo di battaglia nella competizione con Cupertino.

Pixel 10: tre modelli per tre esigenze

Pixel 10 : il più compatto, con display da 6,3 pollici e risoluzione Full HD+.

: il più compatto, con display da 6,3 pollici e risoluzione Full HD+. Pixel 10 Pro: stesso formato ma pannello QHD+ e fotocamere avanzate.

Pixel 10 Pro XL: il modello più grande, con schermo da 6,8 pollici e batteria maggiorata.

Tutti i modelli integrano la nuova piattaforma hardware ottimizzata per l’IA, pensata per sfruttare le funzioni esclusive di Gemini Live, la traduzione simultanea e i tool fotografici avanzati.

Una strategia per allargare la base utenti

Con questa offerta, Google non punta solo a vendere smartphone, ma a rafforzare l’intero ecosistema Pixel. Ogni nuovo utente che entra nella famiglia porta con sé la possibilità di fidelizzarsi con i servizi cloud, la smart home Nest e le future espansioni Gemini.