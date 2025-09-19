Ad
venerdì, Settembre 19, 2025
Google risponde agli iPhone 17: sconto da 200 euro su tutta la gamma Pixel 10

Con l’uscita degli iPhone 17, Google risponde con uno sconto da 200€ su tutti i Pixel 10. Offerta valida fino al 31 ottobre con extra bonus permuta.

scritto da Manuel De Pandis
Google Pixel 10

Con l’arrivo sul mercato degli iPhone 17, Google ha deciso di giocare d’anticipo e lanciare un’offerta molto aggressiva: 200 euro di sconto immediato su tutti i Pixel 10 acquistati tramite lo Store ufficiale. Una mossa che mira a convincere gli utenti indecisi e a spostare l’attenzione sui suoi flagship appena lanciati.

L’offerta: fino al 31 ottobre

Lo sconto è applicato direttamente al checkout e riguarda tutti e tre i modelli della serie: Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Per aderire bisogna acquistare dallo Store Google italiano, avere una modalità di pagamento registrata ed effettuare l’ordine entro le 23:59 del 31 ottobre 2025.

Ecco i prezzi aggiornati:

  • Pixel 10 128 GB: da 899€ a 699€
  • Pixel 10 256 GB: da 999€ a 799€
  • Pixel 10 Pro 128 GB: da 1.099€ a 899€
  • Pixel 10 Pro 256 GB: da 1.199€ a 999€
  • Pixel 10 Pro 512 GB: da 1.329€ a 1.129€
  • Pixel 10 Pro XL 256 GB: da 1.299€ a 1.099€
  • Pixel 10 Pro XL 512 GB: da 1.429€ a 1.229€

Trade-in con extra bonus

A rendere l’offerta ancora più allettante c’è il programma di permuta, che fino al 21 settembre aggiunge 250 euro di bonus extra al valore del proprio vecchio dispositivo.
Un esempio pratico: chi ha un iPhone 15 Pro 128 GB in buone condizioni può scendere fino a 426 euro di spesa finale per un Pixel 10 Pro XL 256 GB.

Perché Google lo fa adesso

Il tempismo non è casuale: la campagna parte a ridosso dei preordini di iPhone 17 e punta a intercettare gli utenti in cerca di alternative. In questo modo Google sfrutta il clamore intorno al lancio Apple per promuovere i suoi Pixel, che integrano al meglio Gemini e tutte le funzioni AI proprietarie, oggi vero cavallo di battaglia nella competizione con Cupertino.

Pixel 10: tre modelli per tre esigenze

  • Pixel 10: il più compatto, con display da 6,3 pollici e risoluzione Full HD+.
  • Pixel 10 Pro: stesso formato ma pannello QHD+ e fotocamere avanzate.
  • Pixel 10 Pro XL: il modello più grande, con schermo da 6,8 pollici e batteria maggiorata.

Tutti i modelli integrano la nuova piattaforma hardware ottimizzata per l’IA, pensata per sfruttare le funzioni esclusive di Gemini Live, la traduzione simultanea e i tool fotografici avanzati.

Una strategia per allargare la base utenti

Con questa offerta, Google non punta solo a vendere smartphone, ma a rafforzare l’intero ecosistema Pixel. Ogni nuovo utente che entra nella famiglia porta con sé la possibilità di fidelizzarsi con i servizi cloud, la smart home Nest e le future espansioni Gemini.

