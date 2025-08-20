Redmi Note 15 Pro: la nuova generazione si prepara al debutto

Xiaomi si appresta a rinnovare la sua serie più popolare. Ad agosto sarà infatti presentato ufficialmente il REDMI Note 15 Pro, con un anticipo di un mese rispetto alla generazione precedente. La conferma è arrivata dal General Manager di REDMI, Wang Teng Thomas, che ha voluto ricordare i numeri straordinari raggiunti negli ultimi mesi. La gamma ha conquistato oltre 100 mercati e si è imposta come la più venduta al mondo tra i dispositivi cinesi compresi nella fascia di prezzo 175-499 dollari. (149/427€).

Redmi Note 15 Pro tra ricarica ultrarapida e nuova edizione satellitare

Le dichiarazioni del dirigente anticipano una grande attenzione alla qualità costruttiva e alla scelta dei materiali. La strategia di REDMI è quella di aumentare il valore della fascia media, portando su modelli economicamente più accessibili caratteristiche tipiche dei top di serie. L’anticipo nella tabella di marcia non è casuale, ma una mossa per comprendere subito la domanda attuale e consolidare il ruolo di Xiaomi in un settore molto competitivo.

Le certificazioni ufficiali offrono i primi dettagli sulle specifiche della gamma. Il modello con codice 2510ERA8BC ha confermato la presenza della ricarica rapida da 90watt, un grande passo avanti rispetto al passato. Si tratta di un miglioramento importante che ridurrà i tempi di ricarica, rendendo l’esperienza d’uso complessiva ancora più fluida e immediata. Accanto a questa novità vi è anche una possibile sorpresa. Ovvero un modello denominato REDMI Note 15 Pro+ Satellite Edition. Il dispositivo, identificato dal codice 25104RADAC, ha ottenuto l’approvazione per le comunicazioni radio e include il supporto alla tecnologia Beidou per la messaggistica satellitare. Tale funzione, finora esclusiva dei modelli premium, potrebbe presto essere accessibile anche su uno smartphone di fascia media, democratizzando così una tecnologia di nicchia.

La comunicazione satellitare rappresenta una delle tendenze emergenti del settore e l’inclusione in un REDMI Note potrebbe segnare un punto di svolta. In Cina il sistema Beidou è già molto diffuso, ma per un lancio internazionale serviranno adattamenti a piattaforme come GPS e Galileo. Secondo gli analisti, il debutto globale del REDMI Note 15 Pro dovrebbe arrivare entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026, con possibili differenze tra le varianti disponibili nei diversi mercati.