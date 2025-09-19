Pixel 10 Pro, lo smartphone che cambia le regole della riparazione

La riparazione degli smartphone è sempre stata una sfida riservata a pochi. Batterie incollate, display difficili da rimuovere e kit complicati hanno reso impossibile per molti tentare il fai da te. Con il Pixel 10 Pro però Google ha deciso di cambiare strada, offrendo un dispositivo pensato per facilitare ogni intervento. A rivelarlo è stato il il popolare youtuber JerryRig, che ha smontato il il telefono mostrando come alcune operazioni possano essere eseguite senza alcuna difficoltà.

Uno dei punti più apprezzati è la batteria, spesso considerata un tallone d’Achille negli smartphone moderni. Nel Pixel 10 Pro è invece rimovibile tramite una linguetta verde posta sul lato inferiore. Con un gesto semplice quindi, chiunque può rimuoverla e sostituirla in caso di guasto o calo di prestazioni. Anche smontare il display richiede pochi minuti e nessuna particolare esperienza, un vantaggio che riduce tempi e costi di assistenza.

Manuale Pixel e ricambi ufficiali: Google alza l’asticella del supporto

Non basta però progettare un telefono facile da aprire, serve anche un supporto concreto per chi decide di agire da solo. Per questo Google ha reso disponibile sul portale iFixit una vasta tipologia di ricambi originali per Pixel 10 Pro. A completare l’offerta c’è un manuale ufficiale di 234 pagine che illustra ogni procedura, passo dopo passo, con indicazioni precise e comprensibili.

Il confronto con la concorrenza è inevitabile. Apple, ad esempio, ha introdotto un programma di riparazione self-service, ma richiede kit costosi e procedure complesse che spesso scoraggiano gli utenti. In più, la rimozione della batteria resta un’operazione delicata, con il rischio di invalidare la garanzia. Samsung, Oppo, Honor e altri produttori non hanno ancora adottato un approccio così trasparente. Il Pixel 10 Pro si distingue quindi non solo per la potenza hardware, ma anche per un’idea di tecnologia più aperta e sostenibile.

La filosofia di Google con Pixel 10 Pro sembra inaugurare una nuova era. In un mercato che spinge verso il consumo rapido e la sostituzione frequente, l’azienda prova invece a valorizzare la durata e la riparabilità. Per gli utenti significa libertà, per l’ambiente un passo importante verso la riduzione dei rifiuti elettronici.