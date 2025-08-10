Google Pixel, un lancio in due tempi

L’evento Made by Google del 20 agosto 2025 porterà con sé molte novità, ma anche una sorpresa meno gradita. Non tutti i membri della nuova famiglia Pixel raggiungeranno i negozi nello stesso momento. Alcuni dispositivi, infatti, arriveranno in ritardo, costringendo i consumatori più impazienti a un’attesa extra di oltre un mese.

Secondo informazioni diffuse da Roland Quandt su WinFuture, tre prodotti in particolare sono interessati dal problema. Il pieghevole Pixel 10 Pro Fold, lo smartwatch PixelWatch 4 e le cuffie PixelBuds 2a non saranno disponibili il 28 agosto, data in cui invece partiranno le vendite dei modelli Pixel10, 10 Pro e 10Pro XL. Dietro il rinvio ci sarebbero difficoltà di approvvigionamento, legate a componenti di nuova generazione.

Pixel: un impatto diverso per i mercati

Il Pixel 10 Pro Fold dovrebbe introdurre un display rinnovato, una cerniera più resistente e la certificazione IP68, mai vista prima su un pieghevole Google. Il Pixel Watch 4, invece, sarebbe stato riprogettato con un’attenzione particolare alla riparabilità, includendo anche un nuovo sistema di ricarica. Sulle Pixel Buds 2a, per ora, le informazioni restano limitate. La data più probabile per il loro arrivo è fissata al 9 ottobre 2025.

Il ritardo non peserà allo stesso modo ovunque. In Italia, ad esempio, il Pixel 10 Pro Fold non dovrebbe essere distribuito ufficialmente, come già accaduto per i precedenti modelli pieghevoli. Ciò renderà la posticipazione quasi irrilevante per il nostro mercato. Diversa la situazione per il Pixel Watch 4, che invece potrebbe suscitare interesse immediato tra gli utenti, specialmente grazie alle novità hardware e al nuovo design interno.

Le indiscrezioni non hanno ancora trovato conferme ufficiali da parte di Google. L’azienda di mantiene il silenzio, mentre i fan attendono dichiarazioni che possano chiarire la situazione. Restano quindi aperte due possibilità, una conferma del rinvio, oppure un ribaltamento totale del quadro attuale. Per il momento, chi punta agli smartphone tradizionali della serie Pixel può segnare sul calendario il 28 agosto. Chi invece desidera i modelli coinvolti nei ritardi dovrà armarsi di pazienza e attendere l’autunno.