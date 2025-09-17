Galaxy S26 Ultra: delusione per la fotocamera?

Samsung sembra intenzionata a proseguire lungo un percorso di continuità riguardo i suoi futuri smartphone. A tal proposito, le informazioni trapelate confermano un approccio prudente. Le indiscrezioni più recenti riguardano, nello specifico, i prossimi Galaxy S26 e Galaxy S27. I quali potrebbero arrivare sul mercato senza grandi stravolgimenti. Ciò soprattutto in due settori chiave; la fotografia e la velocità di ricarica. I rumor si concentrano in particolare sulle varianti Ultra, da sempre le più ricche di funzionalità. Secondo Ice Universe, Samsung avrebbe deciso di confermare il sensore teleobiettivo da 50 MP, estendendone l’utilizzo anche alle generazioni successive. Ciò significherebbe che tanto il Galaxy S26 Ultra quanto il Galaxy S27 Ultra non introdurrebbero novità rilevanti in tale comparto. Inoltre, non è escluso che Samsung possa mantenere la stessa linea anche su altri dettagli. Puntando ancora una volta su sensori già collaudati come l’ISOCELL HP2 da 200 MP o il Sony IMX754.

Galaxy S26 e S27 Ultra fermi? Ecco quanto emerso sulle fotocamere

Lo stesso discorso sembra valere anche per la ricarica. Le indiscrezioni parlano di una conferma dei 25 W per i modelli Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Edge. Proprio come accaduto per i loro predecessori. L’unica vera differenza la farebbe il modello Ultra, che dovrebbe invece spingersi fino a 60 W, offrendo una velocità più competitiva.

Il Pro dovrebbe integrare una batteria da 4300 mAh, mentre l’Edge ne monterebbe una da 4200 mAh. In entrambi i casi, nonostante la potenza non elevata, i tempi stimati per raggiungere il 50% di carica rimarrebbero attorno ai 30 minuti, in linea con le prestazioni già note.

È importante sottolineare che, al momento, si tratta soltanto di voci non confermate. Dunque, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte di Samsung. La presentazione della serie Galaxy S26 è attesa per l’inizio del 2026, e solo allora sarà possibile capire se l’azienda avrà davvero deciso di puntare ancora una volta sulla continuità. Oppure se sorprenderà il mercato con qualche novità imprevista.