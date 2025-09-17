Dyson, la lavapavimenti costa 250 euro in meno su Amazon

In questi giorni di metà settembre vi ritrovate a poter acquistare una lavapavimenti Dyson a un prezzo veramente concorrenziale, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e rendere disponibile per tutti i consumatori.

Il modello di cui vi parliamo è il Dyson WashG1, non si tratta della solita e classica aspirapolvere senza fili, bensì di una lavapavimenti, nata appunto per lavare con acqua e detersivo tutte le superfici, raggiungendo un livello di pulizia qualitativamente elevato.

Alla base del prodotto possiamo trovare due rulli, non solo uno, in modo da riuscire a rimuovere le macchie senza alcuna sbavatura, e con una grande capacità di raggiungere un livello di pulizia nettamente superiore al normale. I due rulli in microfibra sono estremamente potenti e altamente assorbenti, è un device dotato di una batteria integrata che garantisce una autonomia fino a 35 minuti di utilizzo continuativo, dipendentemente dalla potenza e modalità di utilizzo.

L’utente si ritrova a poter gestire manualmente l’idratazione, con l’aggiunta della modalità Max per eliminare in modo approfondito anche le macchie più ostinate. Sono ben 26 i punti di idratazione per riuscire a godere di una pulizia uniforme, con la possibilità di avere acqua pulita in ogni momento, esattamente dall’inizio alla fine delle operazioni.

Ricevete ogni giorno le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, andandovi a iscrivere subito al canale Telegram dedicato, si chiama @codiciscontotech e lo trovate qui.

Dyson, la lavapavimenti costa veramente poco su Amazon

La lavapavimenti di casa Dyson costa decisamente meno del solito listino di 699 euro, difatti oggi può essere vostra con un investimento finale che corrisponde per l’esattezza a 449 euro, con un risparmio effettivo di 250 euro. Ordinatela subito al seguente link.

Il consumatore che deciderà di acquistarla, deve comunque sapere non essere disponibile in colorazioni differenti, viene ad ogni modo spedita direttamente da Amazon con consegna entro pochi giorni.