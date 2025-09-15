Samsung trifold: emerse nuove conferme

Di recente, stanno emergendo nuove indiscrezioni riguardo il prossimo pieghevole a tre sezioni di Samsung. Si tratta del dispositivo che molti ormai chiamano Galaxy G Fold. In un video, diffuso nei giorni scorsi, non si vede il display principale, enorme e flessibile, ma la superficie opposta, quella che può essere considerata il dorso, ovvero trova posto un secondo schermo. Mentre i due pannelli laterali si chiudono a protezione del display pieghevole interno. Riguardo il meccanismo di chiusura, bisogna partire dalla sezione senza fotocamere che viene ripiegata per prima. Poi tocca a quella che le ospita. Samsung avrebbe pensato a un sistema che renda lo sbaglio quasi impossibile. Le cerniere, infatti, hanno dimensioni diverse e il software dovrebbe avvisare con notifiche chiare in caso di uso improprio.

Samsung: nuove indiscrezioni sul prossimo trifold

Con tali provvedimenti l’azienda sudcoreana dimostra la sua attenzione alla sicurezza. Samsung, infatti, avrebbe optato per un design che mette al sicuro l’elemento più fragile, oltre che il più costoso, del dispositivo. E non è tutto. La fonte dell’animazione, già nota per aver condiviso informazioni accurate in passato, assicura anche un’altra funzionalità interessante. Si tratta della possibilità di sfruttare le fotocamere principali per selfie e videochiamate senza dover aprire del tutto il telefono. Un’opzione che offre maggiore flessibilità nell’uso del dispositivo.

Al momento, non è ancora chiaro quando tale dispositivo potrebbe arrivare sul mercato. Alcuni rumor avevano previsto la presentazione del trifold durante l’evento dedicato ai nuovi Galaxy Z, ma non se n’è vista traccia. Le ipotesi attuali spaziano da un lancio entro la fine dell’anno fino a un evento Unpacked straordinario nelle prossime settimane. Nell’attesa, la curiosità cresce: il Galaxy G Fold non è ancora ufficiale, ma ogni fuga di notizie contribuisce ad alimentare la sensazione che Samsung stia preparando qualcosa di davvero inedito per il mercato degli smartphone pieghevoli. Non resta che attendere il rilascio di nuove informazioni da parte dell’azienda sudcoreana.