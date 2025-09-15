CoopVoce EVO 50, PROMO SPECIALE a 5,90€ al mese

CoopVoce torna protagonista nel mercato della telefonia mobile con una promozione che punta su semplicità e trasparenza. Fino al 24 settembre è infatti possibile attivare EVO 50, l’offerta che unisce 50GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti al prezzo di soli 5,90€ al mese, senza costi nascosti e senza vincoli.

A rendere questa proposta particolarmente interessante è l’assenza di spese di attivazione. Infatti chi richiede la SIM fisica in un punto vendita Coop non paga nulla, mentre chi sceglie la consegna a domicilio beneficia di spedizione e attivazione incluse. L’intero processo può essere gestito online, anche tramite SPID, e per i dispositivi compatibili è disponibile l’opzione eSIM, che permette di attivare il numero in pochi minuti senza dover attendere la spedizione fisica della scheda telefonica.

CoopVoce EVO 50: roaming, copertura e vantaggi inclusi

Un altro punto forte di CoopVoce EVO 50 è la coerenza delle condizioni. L’offerta si rinnova ogni mese allo stesso prezzo, per sempre, come sottolinea l’operatore che vanta di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti. La promo poi non si limita al territorio nazionale. Anche in Unione Europea e Regno Unito è possibile utilizzare tutti i Giga inclusi in Italia per i primi 30 giorni di viaggio, una condizione particolarmente vantaggiosa rispetto ad altri operatori che applicano più limiti. La copertura della rete è garantita al 99,8% del territorio, con tecnologia 4G per una navigazione veloce e stabile.

Oltre ai contenuti principali, EVO 50 include servizi utili come l’hotspot gratuito, il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo, l’opzione LoSai di Coop e un’assistenza disponibile sia via app sia tramite specialisti dedicati. Non mancano iniziative esclusive, come la possibilità di accumulare credito extra con programmi di fidelizzazione legati agli acquisti nei punti vendita Coop.

Il costo iniziale per attivare EVO 50 è ridotto al minimo. I 5,90€ coprono sia la prima mensilità che l’attivazione, senza altre spese. Insomma, si tratta di un’offerta pensata non solo per chi cerca risparmio, ma anche per chi vuole certezze. Niente sorprese in bolletta, nessun costo imprevisto e la sicurezza di poter contare su un operatore che punta sulla chiarezza.