CoopVoce, scopri la promozione EVO 200 a soli 7,90 € al mese

CoopVoce è uno degli operatori telefonici virtuali presenti nel nostro paese, e in particolare si tratta del gestore di telefonia mobile di Coop.

L’operatore è molto famoso per i suoi prezzi vantaggiosi e soprattutto bloccati per sempre.

Le offerte sono variegate e permettono agli utenti di usufruire di giga, chiamate e SMS, con la possibilità di usufruire di pacchetti aggiuntivi e anche di promozioni per l’estero.

Tra le sue offerte più importanti c’è EVO 200, tariffa disponibile entro il 30 settembre 2025.

CoopVoce: ecco la promo EVO 200 e altre tariffe vantaggiose

La promozione EVO 200 di CoopVoce mette a disposizione degli utenti 200 giga di Internet, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Inoltre tutti i giga da utilizzare in Unione Europea e nel Regno Unito come in Italia per i primi 30 giorni di viaggio, lo stesso prezzo bloccato per sempre, la possibilità di auto ricaricarsi facendo la spesa, zero vincoli e zero costi extra e la possibilità di attivare la tariffa SPID. L’offerta con tutti i suoi vantaggi ha il costo di 7,90 € al mese.

Un’altra promozione telefonica da non perdere in assoluto, disponibile entro il 24 settembre 2025 è EVO 50, con 50 giga di Internet, inutili illimitati e 1000 SMS verso tutti. Inoltre si ha a disposizione tutti i giga in Unione Europea e nel Regno Unito, come in Italia per i primi 30 giorni di viaggio, stesso prezzo bloccato per sempre, la possibilità di auto ricaricarsi facendo la spesa, zero vincoli zero costi extra che la possibilità di attivare con SPID. Il costo di quest’offerta è di soli 5,90 € al mese.

L’operatore mette anche a disposizione dei propri clienti dei pacchetti aggiuntivi nazionali.

Tra questi pacchetti si ha la possibilità di aggiungere 10 giga alla propria offerta a soli quattro euro al mese, oppure aggiungere 200 minuti a soli due euro al mese, o ancora aggiungere 200 SMS sempre a due euro al mese.