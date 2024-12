CoopVoce: la EVO 50 è la promo del momento, ecco cosa include

CoopVoce lancia la sua nuova offerta EVO 50, pensata per attirare l’attenzione di chi cerca un piano economico e completo. Questa promozione punta a diventare una delle più interessanti nel segmento delle tariffe con giga moderati, grazie al prezzo competitivo e a condizioni trasparenti.

Cosa include l’offerta EVO 50 di CoopVoce che sta sbaragliando la concorrenza

La proposta di CoopVoce include ogni mese:

Chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS da inviare a qualsiasi operatore;

da inviare a qualsiasi operatore; 50 GB di traffico dati in 4G, sfruttando la rete TIM.

Tutto questo è disponibile a soli 4,90 € al mese, con un costo garantito per sempre, senza aumenti futuri. Un dettaglio che rende EVO 50 particolarmente interessante per chi desidera una tariffa senza sorprese.

Attivazione e primo mese gratuiti: una grande soluzione di CoopVoce

Un punto di forza di EVO 50 è l’offerta di benvenuto riservata ai nuovi clienti. Chi attiva questa promozione entro oggi 26 dicembre 2024 potrà beneficiare di:

Attivazione gratuita , senza costi iniziali;

, senza costi iniziali; Primo mese gratuito, senza addebiti.

Questo vantaggio rende EVO 50 ancora più conveniente per chi decide di passare a CoopVoce da un altro operatore o attivare un nuovo numero.

Perché EVO 50 è una scelta ritenuta valida dagli utenti

EVO 50 è perfetta per chi desidera una tariffa con un buon equilibrio tra dati, SMS e chiamate illimitate. Il prezzo bloccato garantisce serenità nel tempo, evitando aumenti inaspettati. Inoltre, i 50 GB di traffico dati sono più che sufficienti per chi utilizza internet principalmente per navigare, usare social network e guardare contenuti in streaming.

La rete TIM, utilizzata da CoopVoce, offre una copertura stabile e capillare in tutta Italia, assicurando una buona esperienza d’uso. Con un costo mensile così competitivo, EVO 50 si posiziona tra le migliori offerte del momento. Ce ne sono certamente tantissime di soluzioni interessanti ma in questo caso si può fare di necessità virtù: prendere 50 giga al mese a questo pezzo potrebbe essere più che soddisfacente per il fabbisogno giornaliero di ogni utente.