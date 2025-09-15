Sony Xperia 10 VII: longevità e nuove funzioni al servizio degli utenti

Sony ha ufficializzato il lancio di Xperia 10 VII, uno smartphone pensato per distinguersi in un mercato affollato. La casa giapponese sceglie un approccio diverso dai concorrenti, privilegiando resistenza, autonomia e supporto software esteso. Il dispositivo arriverà con Android 15. Da qui riceverà quattro aggiornamenti principali insieme a sei anni di patch di sicurezza.

Dal punto di vista estetico, Xperia 10 VII presenta un corpo leggero di appena 168g e misure compatte, con certificazione IP65/IP68 contro acqua e polvere. Il design è stato rivisitato con bordi sottili e finitura opaca sul retro, capace di ridurre segni e impronte. Il display OLED da 6,1” in formato 19,5:9 supporta frequenza di aggiornamento a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2, una combinazione che garantisce fluidità e robustezza.

Sony e l’esperienza fotografica: un ritorno alle origini con il tasto dedicato

L’autonomia è affidata a una batteria da 5000mAh, capace di coprire due giorni di utilizzo medio. La ricarica rapida è gestita via USB Power Delivery. Invece le tecnologie Xperia Adaptive Charging e Battery Care riducono l’usura delle celle. A muovere il sistema ci pensa lo Snapdragon 6 Gen 3 di Qualcomm, unito da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 2TB.

Tra le novità più rilevanti di Xperia 10 VII emerge poi il pulsante fisico di scatto, marchio di fabbrica della serie. Basta una pressione rapida per aprire l’app fotocamera, un tocco prolungato consente di catturare immagini immediatamente, anche a schermo bloccato. Il sistema fotografico si affida a un sensore principale Exmor RS da 50MP e a un ultra-grandangolare da 13MP. Tale combinazione consente di coprire più lunghezze focali, da panoramiche ampie a ritratti con maggiore dettaglio. Le funzioni software includono HDR, raffiche fino a 10fps, modalità notturna e zoom fino a 6x con AI Super Resolution. Non manca la stabilizzazione ibrida, ottica ed elettronica, che riduce tremolii sia nelle foto sia nei video. La fotocamera frontale da 8MP, dotata di HDR e SteadyShot, completa il pacchetto per selfie e videochiamate.

Il comparto multimediale offre audio stereo frontale, jack da 3,5 mm, supporto Hi-Res e compatibilità con 360 Reality Audio. La connettività comprende 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC. In Europa il dispositivo sarà venduto da settembre a 449€ ma, a quanto sembra, l’Italia non è inclusa nella distribuzione.