Mercedes-AMG GT2 Edition W16: 830 CV di potenza da pista

Mercedes recentemente ha presentato una nuova avventura pensata per gli amanti della pista e dei circuiti che va sostanzialmente a unire dentro di sé un design simile a quello da strada ma con tecnologie proprie della Formula 1, stiamo parlando della Mercedes AMG GT2 Edition W 16, un modello particolare dal momento che non essendo destinata alla strada, ma alla pista non deve rispettare nessuna regola di omologazione e dunque gli ingegneri si sono letteralmente potuti divertire inserendo tutte le tecnologie utili a garantire il massimo delle prestazioni, non a caso verranno prodotti solo 30 modelli che saranno consegnati a chi decide di acquistarne uno direttamente in una pista in concomitanza di un evento durante il quale potrà godere di un briefing sulle funzionalità della vettura e potrà addirittura parlare direttamente con il team Mercedes, il prezzo di ogni singola unità è di 689.000 €.

Caratteristiche senza compromessi

Nello specifico, gli ingegneri durante lo sviluppo della livrea si sono ispirati direttamente alle monoposto di Formula 1 e queste vetture vantano dei cerchi in magnesio da 18 pollici con serraggio centrale e dettagli verdi, proprio come nella vettura che corre nel circus iridato.

Come se non bastasse anche il design della vettura è stato rivisto per garantire un aerodinamica decisamente migliore grazie alla presenza di uno splitter anteriore più grande, nuovi specchietti retrovisori, un labbro posteriore in fibra di carbonio e prese d’aria attive sopra le ruote anteriori.

Passiamo ora alla parte decisamente più interessante, il motore, l’auto a bordo infatti si presenta dotata di un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare ben 610 kW / 830 CV e 1.000 Nm di coppia.

Va precisato però che normalmente il sistema di controllo della vettura consente di usufruire di circa 730 cavalli in modo costante, ma poi è possibile attivare la funzionalità Speed2Push che garantisce all’utente il massimo della potenza possibile per un breve periodo di tempo.