CoopVoce lancia l’offerta WEB 300: 300GB senza vincoli

CoopVoce ripropone la sua strategia con un’offerta pensata per chi cerca tanti dati a un prezzo stabile. La promozione WEB 300 garantisce 300GB di traffico internet alla massima velocità per 13,90€ al mese, senza vincoli né costi nascosti. Un dettaglio non secondario riguarda la filosofia della compagnia, secondo la quale il prezzo resta bloccato per sempre, senza aumenti nel tempo.

L’attivazione è gestibile in due modalità. I nuovi clienti possono ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. In entrambi i casi, il costo iniziale è di 10€. Chi sceglie la spedizione non paga spese aggiuntive, mentre i già clienti CoopVoce ottengono l’attivazione gratuita. L’offerta è disponibile anche in versione eSIM, attivabile in pochi minuti tramite SPID, rendendo il processo rapido e completamente online.

CoopVoce: copertura quasi totale e servizi inclusi

Oltre alla grande quantità di Giga, WEB 300 include diversi vantaggi. La navigazione può essere utilizzata anche in hotspot, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi. Sono presenti anche i servizi LoSai di Coop e Chiama Ora, insieme a un sistema di assistenza che combina fai-da-te e supporto diretto tramite app o chat con uno specialista. La sicurezza è garantita dal blocco dei numeri a sovrapprezzo e dal piano tariffario base sempre incluso.

Uno dei punti di forza di CoopVoce resta la copertura. La rete raggiunge il 99,8% del territorio nazionale e permette di navigare all’estero grazie alla tecnologia 4G. Ciò rende l’offerta interessante anche per chi viaggia o ha necessità di una connessione stabile in aree meno centrali. In più l’operatore mantiene un approccio chiaro. Ovvero non è provato alcun costo extra imprevisto e condizioni trasparenti, consultabili nelle note contrattuali e nelle informative dedicate.

Insomma, con WEB 300, CoopVoce punta a consolidare la propria posizione tra le alternative più affidabili nel mercato delle telecomunicazioni mobili italiane. Una proposta che unisce grande quantità di dati, prezzo fisso e copertura estesa, rispondendo alle esigenze di chi cerca semplicità e sicurezza, senza rinunciare alla convenienza.