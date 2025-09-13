Samsung prepara il debutto del primo smartphone tri-fold entro la fine del 2025

Samsung ha confermato che il suo atteso smartphone tri-fold è ormai vicino al lancio. A parlarne è stato TM Roh, responsabile della divisione mobile del colosso sudcoreano, durante la fiera IFA di Berlino. Tutto sarebbe infatti pronto a breve in quanto la fase conclusiva sarebbe ormai nel pieno, anche se non ci sarà alcun lancio globale. Le prime unità, che potrebbero arrivare sul mercato con il nome di Galaxy Z TriFold, saranno distribuite soltanto in alcuni Paesi selezionati. Una scelta prudente che mira a testare la risposta del pubblico prima di una diffusione più ampia nel prossimo 2026.

Un nuovo passo per i pieghevoli con il nuovo tri-fold di Samsung

Con il nuovo tri-fold, Samsung introduce un formato inedito in un settore ormai consolidato intorno a due tipologie: i modelli a libro, come la serie Galaxy Z Fold, e quelli a conchiglia, rappresentati dai Galaxy Z Flip. L’idea è quella di proporre un dispositivo capace di aprirsi su tre pannelli, trasformandosi in un ampio display quasi quadrato, utile per il multitasking e la produttività.

La sfida non è soltanto tecnologica ma anche commerciale. Huawei ha già portato sul mercato la seconda generazione di smartphone tri-fold e Samsung non vuole restare indietro in un segmento che potrebbe diventare il prossimo terreno di competizione.

Rimangono però alcuni interrogativi legati alla praticità: peso, spessore e ottimizzazione software saranno aspetti decisivi per decretarne il successo. Anche il prezzo sarà un fattore rilevante: con il Galaxy Z Fold 7 già proposto intorno ai 2.000 dollari, è plausibile che il nuovo modello costi ancora di più, posizionandosi come prodotto per appassionati e early adopter.

Il debutto del Galaxy Z TriFold rappresenterà comunque un momento importante per il mercato mobile, segnando l’ingresso ufficiale di Samsung in una nuova categoria di dispositivi pieghevoli e aprendo la strada a un’ulteriore evoluzione del settore.