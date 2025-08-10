Samsung Galaxy Z Fold 7 Enteprise Edition è in arrivo: ecco cosa ha in più

Tutti hanno ammirato con estremo stupore il nuovo prodotto di casa Samsung re della gamma pieghevoli, ovvero il Galaxy Z Fold 7. Questo è arrivato con uno spessore che ha fatto quasi gridare al miracolo ma a quanto pare non era la sola variante. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una Enterprise Edition, pensata espressamente per il mondo aziendale. In realtà non si tratta di una vera e propria indiscrezione, in quanto il modello è già disponibile in Germania, ma a breve dovrebbe arrivare anche negli altri paesi dell’intero continente europeo.

Parliamo di uno smartphone praticamente uguale a quello che è stato presentato durante l’ultimo evento Unpacked. Il design è uguale così come le specifiche tecniche, l’unica differenza riguarderà i servizi in confezione e la configurazione.

Garanzia estesa e gestione centralizzata con Samsung Knox

Nel caso in cui la vostra scelta dovesse ricadere sul Galaxy Z Fold 7 Enterprise Edition, ci saranno ben tre anni di garanzia, uno in più rispetto ai due previsti per il modello standard. In più, viene fornito l’accesso gratuito per 12 mesi a Samsung Knox Suite, il sistema pensato per chi deve gestire flotte aziendali di dispositivi, controllare aggiornamenti, distribuzione delle app e sicurezza dei dati da remoto.

Si tratta di una soluzione utile per chi lavora in contesti dove la protezione delle informazioni è prioritaria, o dove i dispositivi vengono configurati centralmente da un reparto IT.

Una sola variante, solo in nero

La versione Enterprise è proposta solo nella colorazione Jet Black e nella configurazione con 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Non è quindi possibile scegliere altri tagli di storage o altre colorazioni, come invece avviene per la versione consumer, disponibile anche in Blue Shadow e Mint – quest’ultima riservata allo store ufficiale Samsung – con opzioni fino a 1 TB di spazio.

L’idea è quella di offrire un pacchetto pronto per l’uso professionale, senza complicazioni. Per ora, non ci sono indicazioni ufficiali sul lancio in Italia, ma l’arrivo anche in altri mercati europei sembra solo questione di tempo.