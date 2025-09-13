Truffa e pericoli provenienti dal web: ecco i messaggi che svuotano il conto

La truffa ha avuto modo di diffondersi anche oggi fregando un gran numero di persone che purtroppo sono rimaste scottate. Il tentativo di phishing ha preso piede in Italia e anche in altre zone d’Europa, almeno secondo le ultime informazioni. Fate molta attenzione al tranello.

La nuova truffa non ha solo un volto, ecco i due messaggi che possono fregare gli utenti

Non è assolutamente un invito alla conoscenza di una bella donna. Partiamo col dire questo in quanto molte persone hanno frainteso il testo di una nuova e-mail che purtroppo ha cominciato a circolare in giro per le caselle di posta elettronica. Si tratta solo di un trucco mediante il quale i truffatori cercano di fregare le persone che poi procedono a conferire i loro dati personali e non solo. Ecco il testo in questione:

“Ciao!

Mi chiamo Dagmar, ho 30 anni e oggi ho deciso di infrangere un po’ le regole.

A volte mi chiedo cosa passi per la testa di un uomo quando guarda il corpo nudo di una donna.

Ho caricato le mie foto sul profilo – semplicemente perché posso e voglio che tu mi immagini proprio così.

Dimmi, hai mai fatto belle serate con amiche come me in giro di notte?

Amo sperimentare e non mi vergogno dei miei desideri.

Raccontami, cosa faresti con me se fossi qui accanto a me?

Ma non scrivermi qui – non mi piace la posta, qui tutto è troppo formale.

Il mio profilo sul sito di incontri è BlissfulSoul. Fai un breve test e potrai scrivermi direttamente.

Si chiama [SITO TRUFFA]

Lì sono pronta a parlare di tutto quello che ci passa per la testa e a condividere non solo foto,

ma anche le mie fantasie più audaci.

Ti aspetto lì – facciamo qualcosa che entrambi ricorderemo con un sorriso e magari organizziamo un incontro.”