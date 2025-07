Samsung tri-fold

Samsung potrebbe introdurre entro la fine del 2025 il suo primo smartphone pieghevole a tre segmenti, secondo quanto emerso in occasione del recente Galaxy Unpacked. Il dispositivo, identificato come Galaxy Tri-Fold, rappresenterebbe l’evoluzione naturale della linea Fold e Flip, aprendo la strada a un nuovo formato ibrido tra smartphone e tablet.

Il Tri-Fold potrebbe debuttare in un evento dedicato

Durante il Galaxy Unpacked del 10 luglio non sono stati presentati dispositivi tri-fold, ma Samsung ha confermato che il lancio avverrà solo quando la tecnologia sarà pronta per l’uso quotidiano. Secondo quanto riportato, l’obiettivo è quello di offrire un dispositivo con tre pannelli pieghevoli e un’interfaccia software ottimizzata, in grado di garantire prestazioni solide e affidabilità nel tempo.

Un design radicale per la linea foldable

Il Galaxy Tri-Fold si aprirebbe su tre sezioni, offrendo un display completamente esteso dalle dimensioni simili a un tablet. Una volta ripiegato, dovrebbe mantenere un form factor compatto, probabilmente con doppio meccanismo a cerniera. Samsung è da anni impegnata nello sviluppo di pannelli OLED pieghevoli multipli, e ha già mostrato prototipi simili in diverse fiere tecnologiche.

Il nuovo dispositivo pieghevole a tre segmenti richiederà una versione apposita di One UI, l’interfaccia sviluppata da Samsung su base Android. Il sistema dovrà essere in grado di gestire transizioni fluide tra le modalità di utilizzo, visualizzazioni multiple e layout flessibili. L’azienda punterà su una perfetta integrazione tra hardware e software per convincere gli utenti a provare un formato ancora inesplorato dal mercato di massa.

L’arrivo del Galaxy Tri-Fold è previsto entro la fine del 2025, anche se Samsung non ha ancora fornito date ufficiali. L’azienda potrebbe decidere di presentarlo in un evento separato rispetto al consueto Galaxy Unpacked estivo, per dargli maggiore visibilità. Con questo modello, Samsung intende rafforzare la propria leadership nel settore dei dispositivi pieghevoli, anticipando concorrenti cinesi già attivi nello sviluppo di smartphone con formati tri-fold.