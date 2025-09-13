Cassiopea A svela il caos prima della supernova

Cassiopea A è una di quelle storie cosmiche che non smettono mai di affascinare. Guardarla oggi significa osservare i resti spettacolari di una stella che, circa 340 anni fa, ha avuto un finale esplosivo. Eppure, grazie al telescopio a raggi X Chandra della NASA, gli astronomi hanno scoperto che le ultime ore di vita di quella stella non furono affatto tranquille: prima di crollare su se stessa, al suo interno si stava consumando un vero e proprio caos.

Cassiopea A e il rimescolamento estremo degli strati stellari

Le nuove analisi mostrano che, poco prima della deflagrazione, la progenitrice di Cas A stava già ribollendo. Strati di materia che dovrebbero restare ben separati si sono improvvisamente mescolati, ribaltando l’ordine “a cipolla” tipico delle stelle massicce. Uno spesso strato di silicio ha cominciato a spingersi verso l’esterno, invadendo zone dominate dal neon, mentre quest’ultimo si è insinuato in direzione opposta, verso il cuore della stella. Un rimescolamento violento, che ha lasciato dietro di sé tracce leggibili ancora oggi.

È un po’ come se la stella avesse perso la bussola nelle sue ultime ore, mandando in tilt una struttura che fino a quel momento aveva funzionato con una precisione quasi matematica. Quando il ferro si accumula nel nucleo, infatti, la fusione nucleare non può più fornire energia. A quel punto il destino è segnato: il cuore collassa e si genera una supernova. Ma nel caso di Cassiopea A, il collasso non è stato un processo lineare: le irregolarità interne hanno reso l’esplosione più complessa e meno simmetrica.

E proprio questa asimmetria, secondo i ricercatori, potrebbe spiegare diversi misteri. Ad esempio, i resti della supernova non si presentano come una sfera perfetta, ma come una struttura deformata, con regioni ricche di certi elementi e altre che ne sono quasi prive. Inoltre, quel caos interno potrebbe aver dato al nucleo collassato – oggi una stella di neutroni – la spinta necessaria per “scappare” a una velocità sorprendentemente alta nello spazio.

Questa scoperta cambia il modo in cui pensiamo alla morte delle stelle massicce. Non un finale ordinato e prevedibile, ma un epilogo che può essere turbolento, irregolare, quasi capriccioso. E apre nuove domande: quante altre supernove hanno vissuto ribellioni simili nei loro ultimi respiri? E come queste mescolanze contribuiscono alla distribuzione degli elementi che, in ultima analisi, sono alla base della vita stessa? Cassiopea A ci ricorda che anche nel caos più violento può nascere qualcosa di fondamentale.