Xiaomi: in arrivo novità importanti per il comparto audio

Xiaomi sta preparando il lancio della sua prossima generazione di smartphone. A tal proposito, sembra che l’azienda abbia deciso di puntare forte sull’audio. La vera sorpresa arriva dalla collaborazione con Nokia. Il nuovo Xiaomi 16 potrebbe, infatti, integrare la tecnologia OZO Audio, un sistema che promette di rivoluzionare la registrazione del suono. In particolare durante la ripresa dei video, offrendo registrazioni più nitide e precise anche in ambienti complessi. Al momento, alcuni produttori hanno già adottato tale tecnologia.

Xiaomi: nuova collaborazione con Nokia per il comparto audio

ASUS e OnePlus, ad esempio, offrono dispositivi dotati di OZO Audio, sfruttando alcune delle sue funzioni più avanzate. Tra cui spicca l’“audio zoom”. Quest’ultima consente ai microfoni di focalizzarsi su una direzione specifica del suono, isolando la voce o la fonte principale dagli elementi circostanti. A ciò si aggiunge un filtro per il rumore ambientale, pensato per ridurre interferenze che spesso rovinano le registrazioni all’aperto. Inoltre, la tecnologia supporta l’audio tridimensionale, permettendo di catturare una scena sonora più ampia e realistica.

Secondo le anticipazioni di Xiaomi Time, la funzione potrebbe debuttare sull’intera famiglia Xiaomi 16. La quale includerà i modelli base, Pro, Pro Max e Ultra. Ci sono anche voci secondo cui OZO Audio potrebbe arrivare su alcuni dispositivi più vecchi tramite l’aggiornamento a HyperOS 3. Rimane chiaro che, nonostante il software giochi un ruolo fondamentale, l’hardware è imprescindibile: senza microfoni e componenti adeguati, le funzioni avanzate di OZO non possono esprimersi pienamente. Tra i candidati per ricevere l’aggiornamento figurano le serie Xiaomi 15, inclusi i 15S Pro, e Xiaomi 14, che potrebbero così beneficiare di miglioramenti importanti nell’esperienza audio.

Considerando le informazioni emerse finora, la collaborazione con Nokia potrebbe rivelarsi la chiave per offrire un’esperienza multimediale più immersiva e precisa per gli utenti Xiaomi. Non resta che attendere l’arrivo della nuova opzione sui dispositivi selezionati del marchio.