Amazon IMPAZZISCE con lo sconto sull’aspirapolvere Dyson

Le occasioni su Amazon si sprecano ogni giorno sempre di più, come nel caso dell’aspirapolvere Dyson V11 Advanced, che oggi può effettivamente essere vostra con un risparmio incredibile sul valore di listino, proprio grazie a uno sconto che nessuno si aspettava di vedere nel medesimo periodo.

Lanciata sul mercato non troppo tempo fa, l’aspirapolvere risulta essere caratterizzata da una potenza complessiva di 200 AW con circa 60 minuti di autonomia complessiva, anche se tutto dipende dal modo in cui viene utilizzata, in termini di modalità avviata. La spazzola integrata è motorizzata con anti-groviglio, ciò sta a significare che è praticamente impossibile notare grovigli di capelli o di peli di animali al suo interno.

L’utente in fase di utilizzo può scegliere tra tre diverse modalità, è presente uno schermo LCD sul quale si possono visualizzare tutte le informazioni di stato. Non è presente una stazione di ricarica da poggiare sul pavimento, ma può essere solamente appesa al muro, un altro aspetto da tenere sicuramente in considerazione in fase di acquisto.

Amazon, il prezzo dell’aspirapolvere Dyson è davvero economico

La promozione applicata sul miglior aspirapolvere Dyson dell’ultimo periodo è finalmente arrivata, e mette a disposizione del consumatore finale uno sconto imperdibile: si parte da 599 euro e si può scendere di 200 euro, sino ad arrivare a un investimento finale da sostenere pari a soli 399 euro. Potete ordinare il prodotto direttamente al seguente link.

Come i più attenti conoscitori del brand sapranno, il modello in oggetto può essere acquistato nella sola unica colorazione che trovate linkata, ovvero nichel/viola. La realizzazione è prevalentemente in plastica, con dettagli violacei che ne accrescono notevolmente il livello qualitativo, sebbene comunque i materiali siano di ottima qualità e resistenti.