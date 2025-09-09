Xiaomi 15T, ufficiale la data di lancio: arriva questo mese, ecco quando

Xiaomi ha confermato l’arrivo della nuova serie Xiaomi 15T, fissando la presentazione globale a mercoledì 24 settembre. L’annuncio è arrivato direttamente tramite il profilo ufficiale dell’azienda su X, accompagnato da una locandina che offre anche alcuni indizi sul design e sulle caratteristiche dei dispositivi. Molte persone sono interessate a questo dispositivo in quanto di tratta di un prodotto ottimo in rapporto qualità-prezzo.

Cosa rivela la locandina ufficiale

L’immagine promozionale diffusa da Xiaomi riporta lo slogan “Far closer” e mostra parzialmente il gruppo fotocamere di uno dei due modelli attesi, probabilmente il 15T Pro. Si notano chiaramente quattro elementi circolari, che lasciano intuire la presenza di tre sensori fotografici più il flash LED, mentre sul modello standard il quarto alloggiamento potrebbe essere occupato proprio dal flash.

A confermare l’identità del comparto fotografico c’è anche il logo Leica, partner storico di Xiaomi per l’ottimizzazione delle ottiche e del software. Il modulo riprende quanto emerso da un’indiscrezione di fine agosto, che mostrava i due smartphone con un design simile e differenze minime, soprattutto nella posizione del flash: integrato nel modulo sul 15T, esterno nel 15T Pro.

Le prime indiscrezioni sul modello Pro

Secondo le voci più recenti, lo Xiaomi 15T Pro sarà equipaggiato con il chip MediaTek Dimensity 9400+, dotato di frequenza massima di 3,73 GHz e GPU Mali-G925 Immortalis MC12. Un pacchetto che promette prestazioni di alto livello, in linea con le ambizioni di un top di gamma destinato al mercato internazionale.

Una presentazione vicina a quella degli Xiaomi 16

La serie 15T potrebbe arrivare a pochi giorni di distanza dai futuri Xiaomi 16, che secondo i rumor monteranno batterie al silicio carbonio di capacità elevatissima, fino a 7.500 mAh sul modello Pro Max. Una scelta che posizionerebbe le due linee molto vicine temporalmente, ma con target differenti: da un lato i nuovi T, dall’altro la gamma principale di punta.