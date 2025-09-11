Ad
Tre opzioni senza vincoli e senza rimodulazioni: 150, 250 o 300 giga con minuti e SMS illimitati, tutto per voi

scritto da Felice Galluccio
Iliad, le nuove offerte TOP: fino a 300 giga in 5G a prezzi fissi

Iliad continua a confermare la sua filosofia di trasparenza con un set di offerte che coprono diverse fasce di prezzo e consumo dati. Le nuove soluzioni della gamma TOP PLUS mantengono tutte la caratteristica che ha reso il gestore francese molto apprezzato: il prezzo rimane invariato per sempre, senza sorprese o aumenti nel tempo.

Iliad TOP 250 PLUS e TOP 150 PLUS

La proposta più equilibrata è la TOP 250 PLUS, che a 9,99€ al mese mette a disposizione 250 giga in 5G e un bundle di 25 giga dedicati alla navigazione in Europa. Inclusi anche minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti. Un pacchetto che rappresenta un punto d’incontro tra abbondanza di dati e costo contenuto.

Per chi preferisce spendere ancora meno, esiste la TOP 150 PLUS a 7,99€ al mese, che garantisce 150 giga in 4G e 20 giga in Europa, sempre con chiamate e messaggi illimitati. È la scelta più accessibile, pensata per chi non necessita del 5G ma vuole comunque una soglia ampia di dati.

Iliad TOP 300 PLUS: il massimo dei giga

L’offerta più generosa è la TOP 300 PLUS, proposta a 11,99€ al mese, che porta con sé 300 giga in 5G. Anche qui sono compresi minuti ed SMS illimitati, a conferma della formula all inclusive che Iliad porta avanti sin dal suo arrivo sul mercato italiano.

Le soluzioni in questione non sono destinate solo ed unicamente a chi sceglie di abbandonare il proprio gestore per Iliad, ma anche a coloro che sono già utenti del provider francese. Ci sono delle condizioni, la più importante è che il prezzo della nuova promo che si sceglie di sottoscrivere, qualora si fosse già clienti Iliad, costi più della promo che si sta lasciando. La scelta quindi adesso è tutta degli utenti, con tanta disponibilità sul sito ufficiale e con promo che durano per sempre, come garantito da chi ha sottoscritto una soluzione di Iliad già anni fa.

