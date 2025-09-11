Gboard: nuova opzione per regolare la dimensione del font

Google continua a puntare sulla personalizzazione dell’esperienza mobile. A tal proposito, l’ultima novità riguarda la tastiera Gboard. Con la versione beta 15.9, l’azienda di Mountain View ha iniziato a distribuire un aggiornamento che consente di modificare la dimensione dei caratteri della tastiera in modo indipendente dalle impostazioni di Android. Una funzione che, anche se ancora in fase di test, potrebbe cambiare il rapporto di milioni di utenti con la digitazione su smartphone. Finora la grandezza del testo era legata a quella scelta per l’intero sistema. Aumentare o ridurre le dimensioni significava intervenire sull’interfaccia generale, con effetti visibili ovunque. Ora, invece, la tastiera guadagna un controllo autonomo.

Novità per la dimensione dei caratteri su Gboard

A confermare l’attivazione è un banner che recita “Keyboard font size updated”. Seguendo il percorso indicato dalle impostazioni si arriva alla nuova voce in Preferenze, sezione Aspetto. Qui il cursore permette di passare dal tradizionale “Abbina sistema” a valori compresi tra l’85 e il 200%. Il ridimensionamento riguarda non soltanto lettere e numeri sui tasti, ma anche le icone della barra superiore. Garantendo una coerenza visiva nell’intero spazio della tastiera.

Restano esclusi invece gli elementi grafici come le emoji, eccezion fatta per i titoli che identificano le varie categorie. Un dettaglio che dimostra come Google stia procedendo a piccoli passi, cercando di bilanciare novità e continuità.

Al momento, la novità è limitata: non tutti gli iscritti al programma beta hanno ricevuto l’opzione. Inoltre, le prime segnalazioni arrivano soltanto da dispositivi come il Pixel 10. Nessuna conferma ufficiale su tempi e modalità di diffusione più ampia. Ma è evidente che Google intende rafforzare il ruolo di Gboard. Se la funzione sarà accolta positivamente, è probabile che nei prossimi mesi verrà diffusa anche su larga scala. Non resta, dunque, che attendere l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte di Google riguardo tale nuova opzione.