Gboard: novità in arrivo per una tastiera più versatile

Google sta lavorando su diverse migliorie per la sua tastiera Gboard, che sta per evolversi in modo significativo. Tra le novità più interessanti troviamo l’inserimento dei simboli, l’uso dell’intelligenza artificiale e opzioni di personalizzazione del design. Sono tutte ad oggi in fase di test. Ma se verranno confermate, arriveranno presto su tutti i dispositivi Android.

La cosa più interessante è l’inserimento dei simboli sulla tastiera. Attualmente, gli utenti possono ottenere il simbolo secondario di un tasto con una pressione prolungata. Con la nuova opzione, sarà possibile inserirli semplicemente facendo uno swipe verso il basso sul tasto. Questo tipo di interazione permette agli utenti di risparmiare tempo, rendendo l’operazione più immediata e naturale.

Intelligenza artificiale e personalizzazione: ecco come sarà la nuova Gboard

Gboard sta per migliorare la gestione della riga dei numeri. Oggi la tastiera mostra sempre la riga numerica quando si usano i layout QWERTY, QWERTZ e AZERTY. Ma in futuro sarà possibile visualizzarla solo quando l’utente si trova in un campo di inserimento password. Questo cambiamento diminuirà il disordine che c’è nella tastiera, senza compromettere però lo spazio utile ad altre funzioni.

Anche l’introduzione di apparecchi legati all’intelligenza artificiale sono un passo importante. Verranno inseriti degli “Strumenti di scrittura” che sfrutteranno l’IA per correggere, migliorare o riformulare i testi. La nuova funzione renderà la tastiera ancora più potente. Sarà infatti utile per perfezionare la qualità del testo digitato senza dover utilizzare applicazioni esterne. Inoltre, gli utenti potranno personalizzare l’input per indirizzare meglio l’IA nelle modifiche desiderate.

Ma le novità non finiscono qui. Google offrirà agli utenti la possibilità di scegliere tra bordi rettangolari o arrotondati. Le persone potranno personalizzare il design dei tasti direttamente nelle impostazioni della tastiera. Potranno modificare l’aspetto in base alle proprie preferenze estetiche. Con l’introduzione di un menu a discesa nei temi, gli utenti potranno scegliere la configurazione che meglio si adatta al loro stile.