Volkswagen Polo compie 50 anni e il marchio festeggia con il drift

Volkswagen ha scelto di festeggiare il 50esimo anniversario di Polo in un modo unico e speciale. La piccola tedesca si è sempre contraddistinta per il suo carattere sportivo e la casa di Wolfsburg ha realizzato un video celebrativo adrenalinico.

Il filmato mostra in azione una Polo R WRC, una Polo R Supercar con una livrea Harlekin scelta dai fan, e la Polo RX1e elettrica impegnate nel drifting. Le acrobazie sono svolte dal pilota Johan Kristoffersson, sette volte campione del mondo FIA World Rallycross e due volte campione di Gymkhana Grid.

Anche la location scelta per il filmato è evocativa. Infatti, si tratta dello stabilimento Polo in Sudafrica. Il filmato, inoltre, nasconde una sorpresa finale con un ospite a sorpresa. La ID. Polo appena annunciata rappresenta il futuro della famiglia e il continuo di una tradizione che dura da 50 anni.

Festeggiare Polo significa celebrare uno dei modelli più conosciuti di Volkswagen ma anche dei più vincenti nel motorsport. Sono numerosi i titoli conquistati nel Campionato del Mondo di Rally e Rallycross e i tre modelli del filmato sono un omaggio alla storia della vettura.

Come affermato da Jens Katemann, responsabile della comunicazione del marchio Volkswagen e del Brand Group Core: “Nella nostra comunicazione per il 50° anniversario della Polo, non vogliamo solo guardare indietro, ma anche verso il futuro e suscitare entusiasmo per il marchio Volkswagen. Per questo abbiamo deciso di mostrare l’apparizione della ID. Polo in modo spettacolare e sorprendente. Questo video rappresenta tutto ciò che è essenziale per la Polo: una piccola auto che può fare grandi cose e che guarda al futuro“.

Il filmato è stato diretto da Jon Richards, uno dei registi più influenti nel settore del cinema automobilistico. Nella sua carriera ventennale spicca il lavoro svolto come regista di Top Gear, esperienza che ha gli ha permesso di esaltare le doti della Polo nel video di drifting.