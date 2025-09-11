Samsung Galaxy S26, eccolo nei primi CAD renders

Il colosso sudcoreano Samsung sta già pensando all’arrivo ufficiale sul mercato mobile della nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i Samsung Galaxy S26. Rispetto ai modelli del passato, sembra che l’azienda abbia deciso di cambiare rotta, proponendo tre modelli, sì, ma diversi rispetto al passato. I nuovi modelli si chiameranno Samsung Galaxy S26 Pro, Samsung Galaxy S26 Edge e Samsung Galaxy S26 Ultra. In queste ultime ore, in particolare, sono stati pubblicate in rete le prime immagini CAD renders del modello base, ovvero il Galaxy S26 Pro.

Samsung Galaxy S26 Pro, emergono in rete le prime immagini CAD renders

In queste ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini CAD renders del prossimo smartphone di punta del produttore tech Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S26 Pro. A pubblicare questi nuovi renders è stato il noto sito web del settore Android Headlines assieme alla collaborazione del noto leaker OnLeaks.

In maniera simile a quanto visto sul Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo smartphone dell’azienda sembra che avrà sul retro una zona verticale rialzata che ospiterà i sensori fotografici. Si tratterà nello specifico di tre sensori fotografici, i quali ricordano in un certo senso quelli che abbiamo avuto modo di vedere sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7. Il portale ha poi rivelato le dimensioni dello smartphone. Si parla di dimensioni pari a 149,3 x 71,4 x 6,96 mm.

Lo spessore diventa però pari a 10.23 mm se si considera il modulo fotografico. Oltre a questo, sul fronte sarà presente sempre un display dai bordi piatti. La diagonale dovrebbe aggirarsi attorno ai 6.3 pollici, mentre attorno allo schermo saranno presenti delle cornici estremamente sottili. È interessante notare come queste cornici sembrano tutte simmetriche tra loro.

Insomma, sembra che l’azienda abbia intenzione di seguire le linee estetiche dei nuovi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy S25 Edge per i suoi prossimi top di gamma.