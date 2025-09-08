iPhone 17 ma non solo: il 2025 di Apple sarà pieno di novità, ecco quali

Il 2025 non sarà ricordato solo per l’arrivo degli iPhone 17. Secondo le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha ancora diversi assi nella manica prima della fine dell’anno: una nuova generazione di iPad Pro, aggiornamenti per Vision Pro, AirTag, Apple TV e HomePod Mini. Un’ondata di novità che conferma quanto Cupertino stia accelerando sul rinnovamento dei suoi prodotti.

iPad Pro con chip M5 e nuove videocamere

Il nuovo iPad Pro dovrebbe debuttare in autunno con il chip M5, inedito per l’intera gamma Apple. Oltre al potenziamento hardware, ci sarà una seconda fotocamera posizionata sul lato corto, soluzione pensata per migliorare l’uso in verticale, soprattutto nelle videochiamate e per il riconoscimento con Face ID. Per il resto, i cambiamenti dovrebbero essere contenuti.

Vision Pro e AirTag, tempo di refresh

Il visore Vision Pro riceverà un primo aggiornamento hardware in attesa di un successore più leggero, che non arriverà prima del 2027. Non è ancora chiaro se il dispositivo sarà equipaggiato con chip M4 o direttamente con gli M5, ma tra le novità attese ci sarebbe anche una versione in colorazione Space Black.

Gli AirTag, a quattro anni dal lancio, avranno finalmente una seconda generazione. Il nuovo modello dovrebbe integrare un chip wireless più efficiente, capace di aumentare sia la precisione sia la portata del tracciamento.

Apple TV e HomePod Mini verso l’AI

Per Apple TV si parla di un aggiornamento interno con un chip più potente, pronto a supportare funzioni basate sull’intelligenza artificiale e sull’evoluzione di Siri. Potrebbe inoltre debuttare il primo chip Apple per connessioni a corto raggio, destinato a Wi-Fi e Bluetooth.

Lo stesso chip dovrebbe arrivare anche sul nuovo HomePod Mini, che guadagnerà inoltre il supporto all’UWB e nuove colorazioni, incluso un rosso. Sono previsti piccoli miglioramenti anche per la qualità del suono, confermando la volontà di Apple di rendere questo speaker un tassello ancora più solido del suo ecosistema.