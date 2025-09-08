Galaxy Tab S11 e S11 Ultra: un leak anticipa il prezzo europeo

Come ben sapete, Samsung non si occupa soltanto di smartphone ma si dedica anche attivamente alla fascia tablet del mercato, i suoi dispositivi sono infatti molto apprezzati e hanno una fetta di mercato discretamente importante che annovera soprattutto studenti che hanno bisogno di un tablet per poter prendere appunti o anche per poter studiare da materiale digitale, reso disponibile dalle istruzioni scolastiche.

L’ultima linea in arrivo dei tablet di fascia alta di Samsung sarà la fascia S11, nello specifico, potremmo mettere le mani su un Galaxy Tab S11 e su un modello S11 Ultra, dei quali non sappiamo ancora molto, ma grazie a una voce di corridoio trapelata online possiamo già sapere il prezzo di vendita in Europa, scopriamo insieme dunque quanto servirà per portarsi a casa uno dei due dispositivi.

I prezzi online

Partiamo dal modello basi di gamma, ovvero il Galaxy Tab S11 che partirà da 4.099 PLN cioè l’equivalente di 960 euro circa, per la versione solo Wi-Fi con 256 GB di storage, se aggiungere il 5G con 128GB invece arriverete a 4.399 PLN, 1.030 euro, con opzioni fino a 512 GB per entrambi i modelli.

Per quanto riguarda invece il modello top di gamma, ovvero il Galaxy Tab S11 Ultra, avrà un prezzo listato a 6.299 PLN, circa 1.475 euro, nella configurazione solo Wi-Fi da 512 GB che sarà lo stesso prezzo per la versione 5G da 256 GB.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale sul mercato di questi due dispositivi che ovviamente arriveranno insieme ai Galaxy S25 FE di cui invece sappiamo praticamente tutto, ovviamente come potete intuire il secondo modello è dedicato a coloro che hanno bisogno di una tavoletta multimediale da alte prestazioni e caratteristiche senza compromessi, esattamente come il prezzo decisamente importante, ricordiamo infatti che anche le specifiche tecniche sono trapelate online e sono assolutamente di primissimo livello e descrivono due tablet davvero ben fatti e di ottima qualità.